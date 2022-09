A közös beszélgetésből már az elején kiderült, hogy Mészáros Mariannában és Szécsi Gáborban több közös pont is van. Mindkettőjük számára fontos a művészet és a tehetséggondozás. Mészáros Marianna viccesen meg is jegyezte, hogy az egy négyzetméterre jutó tanítványok számában mindig is verhetetlen volt. Bármerre jár, mindig találkozik jelenlegi és régi tanítványával. Hozzátette: a tanítása során nem látszik azonnal az eredmény. Egykori tanítványai évek múlva köszönik meg munkáját, mikor már az elvetett mag beérett.

Szécsi Gábor régi egyetemi éveit idézte fel a tehetséggondozás kapcsán. Hangsúlyozta: egy tanár tudása mindig a tanítványaiban él tovább. Ő is őrzi mesterei tudását.

A műsorban közreműködött Németh Zsolt gitárművész. A kiállítás szeptember 28-áig tekinthető meg.