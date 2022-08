A hónap végéig nézhetik meg az érdeklődők Horváth Zoltán képeslap-gyűjtő „A Csárdáskirálynőtől a Rubik-kockáig” című magyar vonatkozású, külföldön kiadott képeslapokat és hanglemezeket bemutató tárlatát a Katona József Könyvtárban. A kiállítás nagyobb részét a képeslapok adják, de azokon kívül jó néhány hanglemez is helyet kapott.

– A hungarika témaköre pár éve foglalkoztat. A magyar vonatkozású külföldi lapokból néhány már korábban is volt a gyűjteményben, de két éve tudatosan kezdtem keresni őket. Börzéken, bolhapiacokon, aukciós oldalakon és külföldi levelezés útján szereztem sok új értékes darabot – mesélte a gyűjtő, aki civilben angoltanárként dolgozik a Kandó Kálmán Technikumban. – Segítség volt számomra, hogy az érem- és a bélyeggyűjtők körében már évtizedek óta népszerű e témakör, például a kecskeméti Leányfalusi Károly numizmatikus könyvet is írt erről. A képeslapgyűjtők között azonban még senki nem foglalkozott a hungarikával ennyire mélyen, mint most én – tette hozzá.

– Jelenleg valamivel több mint húsz témakörben vannak hungarika képeslapjaim, mintegy ezer darab.

Ezekből négy olyan témakört választottam a tárlatomhoz, melyek a legérdekesebbek és leglátványosabbak. Sokszor meglepődöm, hogy külföldi országok adtak ki olyan képeslapot hazánkról, amilyent még mi sem. Például látható a kiállításomon olyan lap, mely Szingapúrban készült, és harminc kis képen bemutatja a legismertebb magyar értékeket, a Rubik-kockától a magyar vizslán és gulyáslevesen át a Parlamentig– jegyezte meg a gyűjtő, aki húsz év alatt több mint hetvenezer képeslapot gyűjtött össze.

A kiállítás egyik fő csoportja a magyar történelem és kultúra. Láthatjuk például a vatikáni magyar kápolna Szent István-szobrát és magyar szenteket megörökítő képeslapokat. Emellett több országban is kiadtak híres magyarokat, mint Kossuth Lajost vagy Petőfi Sándort ábrázoló lapokat. Jó néhány külföldi lap pedig a jellegzetes magyar dolgokat népszerűsíti, bemutatva általa, miről is híres az országunk. Ami érdekes, hogy a hatból ötön ott van a Rubik-kocka.

– Egyik legértékesebb sorozatom 1898-ból származik.

Németországban készült és a 19. század híres személyeit mutatja be. A képeslapokon több száz híresség között négy magyar is helyet kapott: Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Jókai Mór és Munkácsy Mihály – árulta el a gyűjtő.

A könyvtárban látható kiállítás második témaköre a közlekedés. Valamennyi külföldi lap ismert magyar járműveket mutat be, ilyen például bolgár vagy német utakon az Ikarus-busz, a megyénkben is jól ismert Dutra-traktor, a Malév-gépek vagy a MÁV-mozdonyok.

A harmadik témakör a filmek világa. Néhány lap Berlinben az 1920-30-as években híressé vált magyar színészeket mutatja be. Akadnak természetesen olyan képeslapok is, melyek Hollywoodba kalauzolják el a látogatókat magyar származású színészek, és rendezők által, Tony Curtistől Kertész Mihályig.

A negyedik témakör a magyar gasztronómiát idézi meg. Amerikától Németországon át Olaszországig híres magyar éttermeket ábrázol néhány lap. Ezek mellett ismert magyar ételeket receptekkel is megörökítettek képeslapokon, mint például a rigójancsit vagy a hortobágyi palacsintát.

– A hungarika képeslapok gyűjtése közben meglepődtem, hogy Bartókról és Kodályról milyen kevés külföldön kiadott képeslap létezik. Könnyebben találtam róluk külföldi bakelit lemezeket, így a lemezborítók szépsége miatt ezekből is vásároltam. A könyvtárban látható tárlatomat ezen lemezekkel tettem teljessé. A komolyzene mellett a könnyű műfaj is képviselteti magát: operett, cigányzene, pop- és filmzene is helyet kapott a tárlaton – részletezte a gyűjtő, aki végül elárulta, hogy folytatja a hungarika témájú képeslapok gyűjtését. A cél, hogy minél több országból sikerüljön szerezni, „megmenteni” ezekből a ritkán előforduló lapokból, melyek a magyar emberek és a magyar kultúra emlékeit, értékeit és hatását tükrözik a nagyvilágban.