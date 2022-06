Az évadzáró társulati ülésen prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester, majd Cseke Péter igazgató köszöntötte a társulat tagjait, háláját kifejezve, hogy egy különleges évaddal méltóképp sikerült megünnepelni a színház egy és negyed évszázados fennállását.

– Minden bemutatónk kapcsán azt mondhatnám, hogy nem véletlenül lett siker, hiszen nagyszerű színészcsapata van a Kecskeméti Nemzeti Színháznak, de nemcsak a színészek kiválóak, hanem a tánctagozat, az énekkar, a zenekar, a tárak, a műhelyek és valamennyi munkatársunk, hiszen a színpadon a művészek aratják a sikert, de mi tudjuk, hogy a háttérben dolgozók is milyen óriási munkát végeznek – összegzett a színigazgató.

A társulat az Elisabeth című musicallel nyitotta 125. évadát, a színház születésnapján, és a produkció azóta az 50. jubileumi előadását is megünnepelhette, ami egy vidéki teátrum életében igazán különleges pillanat. A színház főrendezője, Szente Vajk által színpadra állított darabra összesen 25 ezer néző váltott jegyet. Az évad többi bemutatója is közönségsiker lett, nemcsak a nagyszínházban, hanem a Kelemen László Kamaraszínházban, a Ruszt József Stúdiószínházban és a rendhagyó helyszínen, a Kecskeméti Törvényszéken is folyamatosan telt házzal futottak az előadások.

A zenekar 100, az énekkar több mint 120 előadást játszott le az évad során,

de a tánctagozat, a Kecskemét City Balett számára ugyancsak jelentőségteljes volt ez az év: budapesti bemutatót tartottak a Nemzeti Táncszínházban és amellett, hogy az összes nagyszínházi produkcióban színpadra léptek, önálló táncszínházi előadásuk egyedülálló volt Magyarországon, ugyanis Barta Dóra előtt még senki nem vitte színre Katona József Bánk bánját a tánc nyelvén. A táncművészek 144 előadásban vettek részt és hat bemutatóban szerepeltek.

Dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester köszöntötte a társulat tagjait. Fotó: Bús Csaba

A hagyományokhoz híven az évadzáró társulati ülésen több díjat is átadtak: a társulat szavazatai alapján a 2021/22-es évad embere Kis István díszítő lett, míg a Látó Ricsi Emlékdíjat Tóth Jázmin hegedűművész vihette haza.

Cseke Péter az évad állami és egyéb díjazottjairól is megemlékezett.

– Az elmúlt két évben nagyon magasra tettünk a lécet és valóban díjeső volt színházunkban. Idén sem kell szégyenkezzünk, és boldog vagyok, hogy társulatunk következő tagjainak munkáját az állam kitüntetéssel honorálta – méltatta társulata elismeréssel illetettet tagjait. Körtvélyessy Zsolt színművész a Széchenyi-Örökség Okmányt, Csombor Teréz színművész a Bács-Kiskun Megyei Príma Díjat, Matók Szilvia művészeti főtitkár a Magyar Teátrum Díjat kapta meg. Március 15-e alkalmából Ferencz Bálint színművész a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést, Váry Károly színművész a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést, Varga Katalin, a női szabótár vezetője a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át. A Kecskemét City Balett művészeti vezetője, Barta Dóra Seregi-díjat kapott, míg Raj Martin táncművészt Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjjal ismerték el.

A színház igazgatója az évad állami és egyéb díjazottjairól is megemlékezett. Fotó: Bús Csaba

Szót ejtett a régóta húzódó felújítás kérdéséről is.

A jelenlegi helyzetet látva nem hiszi, hogy az elkövetkező két évben elindulhatnának a munkák.

Mint fogalmazott, nagyon sajnálja, mert hatévi munka fekszik ennek előkészítésében. Kitért arra, hogy közel 40 éve volt felújítva az épület, és igen rossz állapotban van a nagyszínház hátsó része. A direktor bízik abban, hogy a világban zajló folyamatok nyugvópontra jutnak és akkor jut forrás a renoválásra.

Az évadzáró társulati ülésen évértékelő beszédet mondott Cseke Péter mellett Szente Vajk főrendező, illetve a Kecskeméti Nemzeti Színház tagozatvezetői is. Szente Vajk elmondta, hogy csaknem 100 ezer néző látogatott el idén a színházba, ami főleg a körülményeket tekintve kimagasló eredmény.

A 2022/23-as évadban társulati tagként üdvözölhetik a nézők Kovács Gyopárt - akit vendégművészként már többször láthattak Kecskeméten, legutóbb az Elisabethben. Távozik a Kecskemét City Balett táncművészei közül Földesi Milán.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház első új bemutatójára 2022. október 7-ig kell várnia a nézőknek – a 2022/23-as szezon a Kőszívű című musicallel indul Szente Vajk rendezésében.