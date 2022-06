A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának látványraktára, a Tűzoltó Skanzen volt a helyszíne az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett alkotópályázat díjátadó ünnepségének. A tűzvédelem témakörben meghirdetett alkotói pályázatra 4326 mű érkezett az ország óvodáiból, iskoláiból. Ezúttal is készült film, montázs, térbeli kompozíció, prózai és lírai mű is. A legkreatívabb iskola címet a Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola szerezte meg, melynek tanulói 134 alkotást küldtek be.