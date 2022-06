A diákszínjátszás azon túl, hogy kellemes kikapcsolódást jelent a szereplőknek és persze a nézőknek, számos más előnnyel is jár. Remek közösségerősítő hatása van. De segíti a gyerekek érvényesülését akár az iskolában, akár a későbbiek folyamán.

Olyan hasznos dolgokat tanulhatnak meg egy-egy próba vagy előadás során, hogy miképp kommunikáljanak egymással, létesítsenek emberi kapcsolatokat, hogyan érvényesüljenek, erősítsék önbizalmukat, csökkentsék lámpalázukat és dolgozzanak közösségben

– sorolta az amatőr színjátszó csoport létrehozásának indokait Horváthné Gellért Emőket, aki két évvel ezelőtt hozta létre a gyermekszínjátszó csoportot Kunszálláson a kecskeméti Hírös Agóra Nonprofit Kft. és a Kunszállási Faluház együttműködésével, illetve a Hírös Agóra és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Munkáját nagyban segíti a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részéről Józsa Katalin, aki részt vállal a programok lebonyolításában, illetve az előkészületekben, a kezdetektől folyamatosan gondozza a színjátszó csoportot, segít az előrehaladásban – nyilatkozta hírportálunknak a csoport vezetője, aki heti rendszerességgel tart színjátszó foglalkozásokat.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy nemcsak azokat a gyerekeket várom, akik jeleskednek a színpadi szerepléskor, hanem a gátlásokkal küzdő gyermekeket is. A foglalkozásokon nekik is tudok olyan feladatokat adni, amelyek segítik őket abban, hogy ezeket az akadályokat leküzdhessék, és sikeresen boldoguljanak a mindennapi életben – hangsúlyozta Emőke.

Elmondta, a csoport az elmúlt két év alatt nagyon jól összecsiszolódott. Ebben közrejátszott az is, hogy a foglalkozásokat rendszeresen közösségi, ügyességi játékokkal színesíti, ami azon túl, hogy erősíti a csoport kohézióját, fejleszti a kommunikációs készségeket is. Természetesen a fő cél mindig egy előadás létrehozása.

Az első lépés a Diótörő történetének színpadi feldolgozása volt. A felkészülés során a darabhoz kapcsolódó zenét, Csajkovszkij Diótörő című művét is megismerhették a diákok.

A színdarabot a karácsonyi időszakban szerették volna előadni. A vírus elleni védekezés okán a foglalkozások azonban abbamaradtak, és az előadás is meghiúsult – számolt be a kezdeti nehézségekről Emőke. A csoport tagjai a pandémia alatt az interneten keresztül tartották a kapcsolatot, ekkor született meg a drámaműhely neve is, a Ládafia Színjátszó Csoport elnevezés.