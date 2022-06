Galériával/Videóval 10 órája

Czikkely Panni színes rajzaiból és fotóiból nyílt kiállítás Kiskunhalason

A kiskunmajsai születésű, de Kiskunhalashoz is ezer szállal kötődő Budapesten élő grafikus, illusztrátor, formatervező művész alkotásaiból a kiskunhalasi Közösségek Házában nyílt kiállítás péntek délután. A tárlatnyitón közreműködött a Rumba Gitana zenekar is, amelynek Czikkely Panni is tagja, így a bemutatott alkotások mellett néhány dallal is meglepte a közönséget.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

Czikkely Panni (balra) alkotásaival adni szeretne az embereknek Fotó: Pozsgai Ákos

„Csak abból tudsz adni, ami neked is van” a mottója Czikkely Panni legújabb kiállításának, amelyet maga az alkotó nyitott meg a közönség előtt. A színes rajzokból és fotókból álló tárlat anyaga a művész elmúlt években készült munkáiból állt össze. Az alkotásain keresztül kívánta bemutatni mindazt, amit az elmúlt években képviselt, különösen is a gyakran visszatérő hosszú hajú női alak karakterén keresztül a szabadságról alkotott véleményét. A grafikáin elsősorban a pasztelles földszínek dominálnak, azonban a feketével is jóban van, ami a dizájner világban különösen erős üzenettel bír.

Czikkely Panni kiállítása Halason Fotók: Pozsgai Ákos

A mesterképzéses szakdolgozatában a zöld szín és a környezetünkben jelen lévő növények hangulatra gyakorolt hatásáról írt, alkotó emberként definiálja magát, nem szereti, ha csak grafikusként hivatkoznak rá, annál is inkább, mert bár végez grafikai munkákat, de formatervező alap- és mesterszakot végezett, ami egyfajta határterület. – „Kedvenc témáim az emberek, érzelmek és a természet, illetve ezek fúziója. Mindenem az alkotás, az, hogy adhassak valamit másoknak magamból úgy, hogy azzal nem leszek kevesebb – sőt, annál több lehetek. Lételemem a humor, a kávé és a növényeim – vallja magáról az alkotóművész, akit az illusztrációiban a belső világa és a mesékhez fűződő szoros kapcsolata motiválja. A cikkünkben szereplő videó megtekinthető a Baon.hu Youtube-csatornáján is.

