Miskolczi Andrea grafikusművész nem unatkozik szabadidejében. Alkot, fest, weboldalt készít. Ezenfelül jótékonykodik. Úgy érzi, sokan szeretnének festményeket, különböző alkotásokat vásárolni, de nem mindenki engedheti meg magának. A legnagyobb közösségi oldalon egy csoportban – amelynek ő is tagja – minden alkalommal beteg gyermekeknek gyűjtenek. Bárki felajánlhatja a munkáját, a ruháját licitre. A csoporttagok licitálnak és a befolyt összeget adományozzák kezelésre, gyógyá­szati segédeszköz vásárlására vagy műtétre.

Pár hónappal ezelőtt két munkáját licitre ajánlotta egy olyan ismerős megsegítésére, akinek a háza leégett.

A befolyt összeget az újrakezdésre adományozta a grafikusművész. Ünnepek alkalmával a MiskolcziArt elnevezésű közösségi oldalán egy-egy képét mindig felajánlja a jelentkezők részére.

– Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nagyon örülne egy-egy képnek, de esetleg nem engedheti meg magának, hogy megvegye. Én nagyon szeretek adni, nekem ez egy vesszőparipám, ha ezt valaki megteheti, akkor ezzel a lehetőséggel élni kell. Mert nem csak ő fog örülni, lehet, hogy én jobban örülök neki. Neki is jó, nekem is jó.

Tényleg azt érzem, ha van egy ilyen eszköz a kezemben, ez az Isten adta dolog, nagyon nagy szerencse, akkor miért ne éljen vele az ember?

Közhely, de sokkal szebb lenne a világ, ha több alkotó így gondolkodna. Ez nem kerül semmibe, kivéve az alapanyagot, az időt. De annál sokkal többet kap vissza az ember, amikor látja a megajándékozott boldogságát. Sokszor küldik a fotót, hogy milyen a falon a festmény, vagy elmondják, hogy az édesanyjuknak odaadták és neki is örömet szereztek – mondta a szociálisan érzékeny fiatal művész.

Miskolczi Andrea anyák napjára több különleges alkotást is készített. A kézzel megrajzolt, digitalizált kreációkat készítő grafikus a jövőben is folytatja jótékonysági akcióit. A tervei között szerepel egy pécsi és egy bajai kiállítás is.