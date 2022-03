Rómeó és Júlia történetét Varró Dániel fordításában álmodta újra Szente Vajk, a kecskeméti színház főrendezője. Víziója alapján a viszálykodó családok olasz divatmágnások lesznek, a szerelmesek története pedig egy nagyszabású divatbemutatón kezdődik. A szerelem és a gyűlölet kettősségéről szóló tragédia új köntösbe helyezett díszleteit Rákay Tamás tervezte. Az egymással rivalizáló divatcégként megelevenedő családok számára még egyedi logót is készített Kovács Yvette Alida, amely ott díszeleg majd a ruháikon is. A produkcióhoz Szemenyei János színművész írta a zenét, és a rendezői koncepció több meglepetést is tartogat a nézők számára. A főbb szerepekben Horváth Alexandra, Kovács Vecei Fanni e. h. (Júlia), Rohonyai Barnabás, Koltai-Nagy Balázs (Rómeó), Märcz Fruzsina, Orth Péter és Szemenyei János láthatóak.