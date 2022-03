Kis János evangélikus lelkész hozzátette, ők az egyház részéről örömmel fogadnák a szobrot. Jelenleg emléktábla jelzi, hogy egykoron e helyen állott az az iskola, ahol Petőfi végezte elemi tanulmányait. Két helyet tudnak felajánlani a szobornak, egyrészt a templom előtti jobb oldali részt, valamint a templom mellett kis teret. Ha utóbbit választják a helyszín világítását és biztonságát kamerarendszerrel biztosítani kellene.

Győri András főkertész elmondta: több helyszínt is megvizsgáltak, számukra is elfogadható az evangélikus templom környéke, de felvetődtek más alternatívák is, mint például a könyvtár előtti tér, vagy a Gyenes ház környéke.

A fórumon ezt követően a további résztvevők mondhatták el véleményüket a szobor állítása kapcsán.