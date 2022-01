Petőfi összes verseinek sorában a Pál-napkor az első 1843-ban, és ez az első, Kecskeméten keltezett vers, 1843. január 25-én. Vélhetően egy közvetlenül megélt névnapi összejövetel ihletésére íródott.

– A visszaemlékezések mellett helytörténeti források igazolják, hogy a szálak Jókaihoz és a Gyenes-családhoz vezetnek.

Jókai Petőfi korábbi iskolatársa és egyik legjobb barátja, 1842-től a kecskeméti református főiskola diákja. Szállásadója Gyenes Mihály volt. Baráti társaságához tartozott Gyenes Pali, aki nemcsak főiskolai diáktársa, hanem szobatársa is volt. Petőfi rövid időn belül megismerkedett Jókai diáktársaival, így Gyenes Palival is. Eleget tett a Gyenes-család meghívásának is, amelyről Jókai is megemlékezett Kecskemétről szóló visszaemlékezéseiben – részletezte, majd további érdekességeket is megosztott a jelenlévőkkel. Miszerint Gyenesné eleinte aggódott, hogy Petőfi faragatlan viselkedése, hanyag öltözete gondot okozhat, de végül nem lett baj. Petőfi kedves volt a hölgyekkel és jól öltözötten jelent meg, vélhetően kölcsönruhában.