A túra során kiderült, hogy a színházfelújítás idén nyáron a Ruszt József Stúdiószínházzal elkezdődik, de a főépület felújítása várhatóan egy évet csúszik. Az épület alapterülete jelentősen növekedni fog, mivel azonban a műemléki részhez nem lehet hozzányúlni, így talajszint alatt tudnak majd terjeszkedni. A jegypénztár például kikerül a benzinkút mellé, a túloldalán pedig lesz egy büfé, ami nem csak színészeket szolgálja majd ki, hanem rendes kávéházként is funkcionál. Az öltözőket is kibővítik, hiszen a társulat taglétszáma is megnőtt. A „nemzeti” címmel operák, musicalek is egyre nagyobb számban kapnak helyet a repertoárban, viszont a meglévő zenekari árok már kicsinek bizonyul ezekhez, így tervezik annak a kibővítését is.

A színpadtechnika a lehető legmodernebb lesz, hiszen a rendezői és a nézői igények is egyre magasabbak, ehhez pedig infrastruktúrában fejlődni kell.