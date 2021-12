Timár András az előadás végén kifejtette, gondolataival elsődleges célja az volt, hogy némi segítséget nyújtson az érdeklődőknek, továbbá bizonyságot arról, hogy a Bánk bánt másféleképpen is lehet olvasni. Fontosnak tartotta emellett hangsúlyozni, hogy a sokféle értelmezés éppen azt bizonyítja be, amit ő maga is vall, hogy az előadás címadó kifejezése, a kánonformálás azt fejezi ki, hogy mi, saját magunknak építsük fel a személyes viszonyunkat a színházzal és az irodalommal. – Meggyőződésem, hogy él még Bánk! A kánonformálás pedig nem egy diktatorikus dolog, nem feltétlenül van annak igaza, aki az előadást tartja vagy beszél a témáról. Mindannyian magunk tudjuk eldönteni, mit is jelent nekünk igazából a színház, az irodalom és a Bánk bán. Én ebben hiszek – zárta le gondolatait Timár András.