– A járványhelyzet az én mindennapjaimat is felülírta. Sajnos a múzeumomat csak korlátozottan lehet látogatni, amikor a járványhelyzet lehetővé teszi. Emellett azonban jól érzem magam, továbbra is alkotok. Elkészült legújabb alkotásom, melyet életem fő műveként, jövő év húsvétján szeretném bemutatni. Bízom abban, ez is elnyeri a közönség és a szakma tetszését.