– A napokban volt két éve, hogy Izsákon útjára indítottuk a szakkört, majd két hónapra rá, Kerekegyházán is elkezdtük a közös munkát. A járványhelyzet miatt hamarosan mindkettőt abba kellett hagynunk. Közben úgy alakult az életem, hogy Kerekegyházára költöztem, ahol hamarosan sikerült kialakítani egy jó kis műtermet, a két szakkört összegyúrtuk, és ha csökkentett létszámmal is, de folytattuk a közös alkotást. Sokat jelent nekünk az első közös bemutatkozás, főleg, hogy tagjaink közül jó néhányan most állítanak ki először. Mivel Kerekegyházán kívül, Szabadszállásról, Izsákról és Kecskemétről is járnak ide, azt találtuk ki, hogy ez egy öt helyszínből álló utazó kiállítás lesz. Úgy gondolom ezek a képek megérdemlik, hogy minél több ember láthassa azokat – fogalmazott köszöntőjében Ziegler Német Ferenc.

Fotó: Gulyás Sándor