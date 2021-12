A srácok zenéje valamennyi közösségi médián elérhető, ahol most debütált a legújabb daluk. Sajnos a covidos járványhelyzet az ő életükre és zenei pályafutásukra is rányomta a bélyegét. Nagyon bíznak abban, hogy a most decemberre tervezett bulit megtarthatják Kecskeméten a Kilele Music Caféban.