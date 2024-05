– A Covid-járvány a 2020-2021-es években erősen próbára tett mindenkit magánemberként és a munkavégzés terén egyaránt. Majd az orosz-ukrán háború – mely még ki tudja meddig tart – az energiaárak drasztikus emelkedését hozta el. Ebben a helyzetben nehéz volt tervezni és még nehezebb a választási ígéreteket megvalósítani, noha azok a realitás talaján álltak. A nehézségek ellenére az ígéretek nagy részét sikerült valóra váltani – fogalmazott a polgármester.

Faa Béla polgármester

Fotó: Beküldött fotó

Megvalósult a Vaskút – Gara közötti kerékpárút megépítése, melyet nagyon sokan használnak munkába járásra és szabadidős tevékenységre egyaránt. Biztonságosan kerékpározhatnak a garaiak Bajáig, de akár Szegedig is, ha van hozzá elég bátorságuk és energiájuk. Ennek a pályázatnak a Garára eső része 321,5 millió forint volt, mely a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatából valósult meg.

A csapadékvíz-elvezetés és az útfejlesztések valósultak meg

Szintén európai uniós TOP pályázatból valósították meg a csapadékvíz-elvezetést is, két ütemben. Az első ütemre 50 millió forint támogatást nyertek, melyből 1110 folyóméter burkolt csatorna valósult meg. Mire befejeződött a kivitelezés, megnyerték a második ütemre is a 220 millió forint támogatást. Ebből újabb 3199 fm árkot tudtak megújítani úgy, hogy kiegészítő munkák is belefértek az összegbe. Ennek jó része földmedrű lett, hiszen figyeltek a vízmegtartásra is.

– A TOP-pályázatoknál maradva nagy jelentőséggel bír az útfejlesztés, melyből a Bunyevác utcát tudtuk aszfaltburkolattal megújítani. Az elnyert 206 millió forint pályázati pénzből megvalósult az egyik leghosszabb garai utca útburkolatának felújítása és a közbeszerzés révén maradt összegből újabb utcarész újulhat még meg. Így összesen több mint 2 kilométer útburkolatot újítottunk fel az elnyert támogatásból. A Magyar Falu Program pályázatai révén három utca útburkolatát tudtuk részben vagy egészben felújítani, összesen közel 70 millió forint értékben. Kommunális gépek és eszközök beszerzésére két pályázaton közel 30 millió forintot nyertünk, melyek nélkül nem tudnánk megoldani a zöldfelületek karbantartását és a falu rendezettségét, mivel a humánerőforrás jelentősen lecsökkent – tette hozzá Faa Béla.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően több fejlesztés történt

A Magyar Falu Program és a Vidékfejlesztési Program sikeres pályázatainak köszönhetően megoldották a művelődési ház hőszigetelését és fűtéskorszerűsítését, valamint energiatakarékos világítást és a vizesblokkok felújítása is megvalósulhatott. A két pályázat keretében összesen több mint 80 millió forint támogatást hívtak le.

– A fogorvosi rendelőt is Magyar Falu Program pályázatból tudtuk az orvosi rendelő mellé költöztetni közel 30 millió forint elnyert támogatásból. Így mindkét szolgáltatásnak egy épületben tud az önkormányzat helyet biztosítani. Régi terv volt egy urnafal megvalósítása és a temető kerítésének felújítása, de mivel a temető egyházi tulajdonban van, ezért ezeket a fejlesztéseket hozzájárulásukkal oldottuk meg. Több, kisebb volumenű pályázatunk is volt ezek mellett, így az elnyert támogatások összege meghaladja az egymilliárd forintot. Ezért községünk lakói nevében is köszönettel tartozom Zsigó Róbert képviselőnek, Rideg László elnöknek és Vedelek Norbert alelnöknek is. Megköszönöm nekik az együtt gondolkodás és együtt munkálkodás gyümölcseit. Tudom, hogy sokan lebecsülik ezeket a fejlesztéseket szimplán pártpolitikai alapon, de a megvalósulásuk őket is szolgálja, az ő életüket is jobbá teszi Garát pedig élhetőbbé – részletezte a polgármester.

Nem állnak meg a fejlődésben

A jövőre vonatkozó tervei közt továbbra is szerepel egy napelempark kiépítése, mellyel a közvilágítás energiaigényét váltanák ki, de erre egyelőre a jogszabályok miatt nincs lehetőség. Mindenképp folytatni szeretnék az utak és járdák felújítását, a közvilágítás modernizálását. Mindkettőt elkezdték már ebben a ciklusban és reményei szerint legalább a közvilágítás korszerűsítését sikerül megvalósítani a következő öt évben. Szeretnék befejezni a közintézmények energetikai korszerűsítését, ahol erre még nem került sor. – Továbbra is igyekszünk megragadni minden pályázati lehetőséget, mert a jövő építéséhez, a fejlődéshez azok a források nélkülözhetetlenek. Fontos számomra a nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és az egyházakkal való együttműködés, melyet a jövőben is folytatni kívánok, ahogy eddig is tettem. Sajátos helyzetben vagyok, hiszen most először nem akadt kihívóm polgármesterjelöltként a választáson. Megköszönöm a választók bizalmát, a képviselő társaimnak a közös munkát és mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy Gara szépüljön, fejlődjön, gyarapodjon. Köszönöm, hogy 18 éve szolgálhatom a település lakóit. A jövőben is ezt fogom tenni – zárta gondolatait Faa Béla.