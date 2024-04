Mint azt a knp.hu oldalon írták, a legkorábban nyíló és leggyakoribb orchideánkat, az agár sisakoskosbort (Anacamptis morio/Orchis morio) hazánk számos területen fellelhetjük. A hegyi rétek, a láprétek, a száraz- és félszáraz gyepek mellett cserjésekben is előfordul. A Duna-Tisza közén elsősorban homoki sztyeppréteken, illetve a szikesekbe ékelődő löszös magaslatokon tekinthetjük meg április közepétől május végéig. Elmondható, hogy szinte a teljes Kiskunságban előfordul, így érdemes nyitott szemmel járnunk. Tőlevelei sötétebb fűzöldek, a virág általában bíborlila, a külső lepellevelek zölden csíkozottak. Az egyes állományokban gyakoriak a halvány virágú – akár krém- vagy fehér színű – példányok és a különböző színárnyalatok is. A faj hazánkban védett, természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Agár sisakoskosbor

Fotó: Schneider Viktor / Forrás: knp.hu

– Az orchideákon belül is érdekes nemzetség a bangóké, külsejüket és szaporodásukat tekintve egyaránt. Mivel nem termelnek nektárt, másképp kell a beporzókat magukhoz csalogatniuk. A virág egyik különleges alkotója a mézajak, amely méretében, színében, mintázatában, szőrözöttségében eltérő lehet. Ez a hasonlóság nem véletlen: a bangókat hártyásszárnyú rovarok (méhek, darazsak) porozzák be, amelyeket a virág külseje, és az általa termelt vegyi anyagok egyaránt saját nőstényeikre emlékeztetnek. Miután a rovarok gyorsan rájönnek, hogy átverés áldozatai lettek, legfeljebb 2-3 virágot látogatnak meg – olvasható az igazgatóság honlapján megjelent cikkben, amelyben arról is írnak, hogy a legkorábban pompázó bangófajuk a pókbangó (Ophrys sphegodes).

A faj általában május első felében nyílik. Közelről mutatós, de nem feltűnő, a gyepen nehezebben észrevehető, ezért könnyű kitaposni. Nevét a domború mézajkáról kapta, amely egy kövér pók utótestére emlékeztet. Ha jól megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy egy H vagy X alakú kopasz, világosabb mintázat található ezen a mézajakon. A pókbangó hazánkban fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 100 ezer forint.

A pókbangó domború mézajka egy kövér pók utótestére emlékeztet

Fotó: Schneider Viktor / Forrás: knp.hu

Az extenzív legeltetés az orchideás gyepek kezelésének a legjobb módja. Egy-egy tő akár százezres nagyságrendben bocsátja ki porszemnél is kisebb magjait bízva abban, hogy néhány közülük olyan helyre is eljut, ahol adottak számára az életfeltételek. A legelő állatok taposásukkal felnyitják a gyepfelszínt, így a magoknak lehetőségük van a földre hullani, és megfelelő gombakapcsolat (mikorrhiza-partner) esetén kihajtani.