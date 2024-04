Az első Föld napját 1970. április 22-én tartották, azóta pedig ezen a napon minden évben különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld megóvására. Így történt ez Kecskeméten, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban is, ahol több száz diák vehetett részt különböző interaktív programokon.

Az érdeklődők interaktív programokon keresztül sajátíthatták el a zöld gondolkodást

Fotó: Bús Csaba

Kecskemét városa és a Hírös Agóra közös szervezésében a gyerekek fából készült ügyességi és logikai játékokkal ismerkedhettek, földgömbök segítségével tehettek képzeletbeli világkörüli utazást, de számos gyógynövényt és virágot is megkóstolhattak. Az esemény a “Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?" jelmondatával is arra biztatta a fiatalokat, hogy a közösen megtett apró lépésekkel is óvhatjuk környezetünket.