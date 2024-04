Magyarországról az Egri, a Szekszárdi, a Hajós-Bajai, a Kunsági, a Villányi, a Pécsi borvidékről küldték el a legjobb boraikat a pincészetek. Ezek mellett Bulgáriából, Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek tételek. Három bizottság és egy csúcsbizottság értékelte a borokat. Az idei verseny főrendezője a település elöljárósága volt, emellett a helyi borlovagrend, illetve a Petőfi középiskola leendő borászdiákjai és tanárai is besegítettek a munkába.

Domonyi László: Fontos megőrizni a kadarka borverseny presztízsét

Fotó: Barta Zsolt

Domonyi László polgármester üdvözölte a neves borászokból álló vendégsereget, illetve Feldman Zsolt agrárminisztériumi államtitkárt, aki nagyon fontos információkat osztott meg a hallgatósággal. Domonyi László hangsúlyozta: a kadarka borverseny azért is fontos, hogy magát, az egykor óriási presztízsnek örvendő szőlőt, bort életben tartsák. Egykor a vörösbor szinonimája volt idehaza a kadarka, amelynek a termőterülete mára sajnos lecsökkent. Egyedi, gyönyörű bora van a kadarkának, amelyet meg kell ismertetni a fiatalokkal.

Sajnos a borfogyasztás csökkent idehaza, ezért is kell a borokkal ismerkedő fiatalokkal megkedveltetni például a kadarkát. A szőlőtermesztés és bortermelés olyan ősi kultúra, amelyet meg kell óvni. Kiskőrös a szőlőnek köszönheti ahol most tart, ezért is fontos megőrizni ennek a borversenynek a presztízsét, fogalmazott Domonyi László polgármester.

Majd Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke vette át a szót, aki azt hangsúlyozta hogy meg kell őrizni a klasszikus magyar fajta borokat, a szívügye ez a bor. Soltvadkerten, és szerencsére Kiskőrösön is készítenek ilyen borokat. Az elnök után Feldman Zsolt agrárminisztériumi államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Ő az idén kiírt, illetve kiírásra váró pályázatokról is beszélt.