Az immár harmadik alkalommal megrendezett versenyre hét intézmény 14 négyfős csapata jelentkezett, melyben mint az integrált jelző is mutatja, fogyatékkal élő és ép fiatalok alkotta csapatok versenyeztek egymással, és segítették egymást a vetélkedőn. Ez köszönhető annak, hogy a Református Gimnázium tanulói is részt vettek az eseményen versenyzőként és segítőként egyaránt. A feladat csapatban és egyéniben is a poharak különböző alakzatokban való kirakása volt, természetesen időre. A változatos, és nagy kihívást jelentő versenyt az Athlészis Alapítvány támogatta, melyhez idén először csatlakozott az önkormányzat. Az alapítvány jóvoltából kezdődhetett el több kecskeméti intézményben a versenypohár-oktatás.

Már nem először rendezték meg a Kecskemét Városi Integrált Versenypohár Bajnokságot

Fotó: Horváth Péter

Szőke Péter igazgató, a verseny házigazdája kiemelte, hogy a feladatok kiválóan fejlesztik a gondolkodást, a mozgáskoordinációt, és persze az együttműködés képességét a diákoknál. Elmondta, hogy a résztvevők nagyon sokat gyakoroltak a megméretésre.

Jánosi István tanácsnok köszönetet mondott az alapítványnak, hogy már harmadszorra Kecskeméten rendezi meg a versenyt, és kiemelte a rendezvény közösségépítő erejét, a kapcsolatok erősítésére gyakorolt hatását.