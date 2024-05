Május 27.–június 1.

Naponta 16:00–19:00

FEDEZZ FEL! – családi nyomozójáték a tündérpalotában

A megújult városháza épületén megannyi apró részlet várja a nyomozás résztvevőit. Járd végig az útvonalat és találd meg mindenre a választ!

A gyűjtőfüzetet a városháza földszintjén található látogatóközpontban lehet átvenni naponta 10:00 és 19:00 óra között és a benne lévő útvonalterv alapján kell haladni!

„Városképek egykor” régi és új városképek bemutatása szabadtéri fotókiállítás keretében

Helyszín: városháza előtti sétány

Nyitott Városháza: megannyi koncert és előadás várja az érdeklődőket Kecskeméten

Forrás: Kecskeméti önkormányzat

Május 27., hétfő

16:00

Kézműves-foglalkozás a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhellyel

A foglalkozáson Grabóka figurája alapján összeállított kecskebáb és a játékmúzeumban látható Udvardy Mici ibolyás, színes szalagos legyezőjének másolata készíthető el hajtogatással, színezéssel.

Helyszín: városháza árkádok alatt

18:00

Hangok szárnyán kóruskoncert

Különleges élmény várja a kórusmuzsika kedvelőit a Városháza Díszudvarában: a Hangok szárnyán koncert keretében megelevenednek a Díszudvar ablakai és Kecskemét legkiválóbb kórusai énekükkel töltik be a teret. A minden oldalról felcsendülő gyermek- és vegyeskarok egyedülálló akusztikai élményt kínálnak.

Helyszín: díszudvar és a városháza belső udvari ablakai

20:00

Kőszívű-koncert a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciója

A közönségkedvenccé vált Szente Vajk–Galambos Attila–Juhász Levente szerzőtrió nevével fémjelzett Kőszívű című musical ezúttal koncertként kerül bemutatásra Kecskemét főterén, ahol felcsendülnek a jól ismert dalok és megelevenedik a Baradlay fivérek története.

Rendező: Szente Vajk

Helyszín: főtér

Május 28., kedd

NEUMANN Smart Café – szabadegyetem a Lechner Kávéházban

09:00

Reggeli kávé a Neumannal

Dubaiban is Kecskemét. Az egyetem belföldi és nemzetközi céljainak hatása Kecskemétre!

Előadó: Kohi Habib – NJE külügyi irodavezető

10:00

Tízórai a Neumannal

Kerekegész. Nemcsak az egyetemistáké a világ!

Előadó: Horváth Csanád –NJE Kerekegész alapító

13:00

Délutáni kávé a Neumannal

Egyetem. Szabadalom. Kecskemét, avagy az NJE innovációs világsikerei!

Előadó: Dr. Kun Krisztián – NJE Járműtechnológiai Kutatócsoport vezető

14:00

Uzsonna a Neumannal

Kecskemét IT-biztonsága a TE biztonságod!

Előadó: Dr. Göcs László – NJE informatikai igazságügyi szakértő

15:00

Délutáni frissítő a Neumannal

H2 Kecskemét. Hidrogénben utazik Kecskemét!

Előadó: Kis Dávid – NJE Hidrogéntechnológiai Tudásközpont igazgató

16:00

Napzáró prosecco a Neumannal

Wise City Kecskemét

Előadó: Zoboki Gábor, ZDA – ügyvezető igazgató, vezető építész – Zoboki Építésziroda

A helyszínen megtekinthetők a Neumann János Egyetem legújabb járműtechnológiai fejlesztései.

14:00

Kecskemét gyöngyszemei – szecessziós városnéző séta

Sétáljunk együtt a város szecessziós épületekben gazdag történelmi főterén! A túra során egy-egy épületet belülről is megismerhetünk, így még inkább nyomon követhetjük a modern magyaros stílus kecskeméti fejlődését. A séta a városháza elől indul és a Rákóczi úton végződik, időtartama kb. 2 óra. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: [email protected].

Helyszín: főtér és belváros

16:00

Szecessziós kézműves-foglalkozás a Hírös Agórával

A foglalkozáson stencilezéssel egyedi, szecessziós motívumokkal ellátott vászontáska készül, vicces és klasszikus kecske mintákkal, stencilezéssel, valamint ölelhető kicsi kecskefigura-varrással az újrahasznosítás jegyében.

Helyszín: városháza árkádok alatt

17:00

„Hagyomány és modernitás” – közönségtalálkozó

A hagyomány és a modernitás látszólag két párhuzamos egyenes, ami sohasem metszi egymást, ugyanakkor egymás nélkül mit sem érnek. Széchenyi István világos eszközt és célt fogalmazott meg e két fontos, életünket meghatározó fogalom kapcsán: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” A nyugati világ a modernitás zászlaja alatt sok hagyományos értéket felrúg, ami szokásaink rendszerében káoszt eredményez. Lehet megoldást találni korunk társadalmának betegségeire?

Vendégünk: Kassai Lajos Magyar Örökség Díjas lovasíjász

Beszélgetőtárs: Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere

Helyszín: díszterem

18:30

Kassai Lovasíjász Iskola – Smuta Törzs bemutatója

Helyszín: Romkert

20:00

Travels Group-koncert

A Travels Group 2023-ban alakult Pulius Tibor kezdeményezésére. Műsorában főleg Pat Metheny jazz-gitáros szerzeményei szerepelnek, amellett saját dalokat is játszik, melyben a jazzen kívül fellelhetők világzenei, valamint kortárs komolyzenei elemek is.

A zenekar tagjai: Borits Péter – percussion, Kállai Mihály - billentyűs hangszerek, Kiss Imre – dob, Maros Rudolf – bőgő, basszusgitár, Pulius Emese – fuvola , ütős hangszerek, Pulius Tamás – ének, melodica, gitár, billentyű, ütős hangszerek, Pulius Tibor – gitár

Vendég: ifj. Pulius Tibor – gitár

Helyszín: díszudvar

Május 29., szerda

16:00

Szecessziós kézműves-foglalkozás a Hírös Agórával

A foglalkozáson stencilezéssel egyedi, szecessziós motívumokkal ellátott vászontáska készül, vicces és klasszikus kecske mintákkal, stencilezéssel, valamint ölelhető kicsi kecskefigura-varrással az újrahasznosítás jegyében.

Helyszín: városháza, árkádok alatt

20:00

„A három szoprán”

A formáció tagjait egy ország szerette meg a The Voice című televíziós zenei tehetségkutató műsorban. Miklósa Erika világhírű énekművész a verseny egyik szakmai zsűritagjaként mentorálta a fiatal tehetségeket, Kovács Alízt és Szakács Erikát. Hármuk közös kecskeméti koncertjének műsorán nagyrészt könnyűzenei darabok csendülnek fel. Közreműködik Túri-Nagy János orgonaművész.

Helyszín: díszudvar

Május 30., csütörtök

16:00

Szecessziós kézműves-foglalkozás a Cifrapalota múzeumpedagógusaival

A programon résztvevők szecessziós virágmintákat készíthetnek üvegfólia festékkel. Kiszínezhetik a Faragó Géza népszerű szecessziós festményeiből készült színezőket: Virágok közt, és Tungsram plakát terve. Az érdeklődők az ügyességüket is tesztelhetik a Cifrapalota kirakói segítségével.

Helyszín: városháza, árkádok alatt

17:00

Finisszázs – Zoób Kati divattervező személyes tárlatvezetése a Repertoár kiállításban

A divattervező személyesen kalauzolja a résztvevőket a ruhakölteményei között. Az eseményt fuvola dallamokkal, közös koccintással zárjuk. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: [email protected]. A programon max. 50 fő részvétele lehetséges.

Helyszín: városháza földszint, Repertoár kiállítás

18:00

„Öt Karinthy és én” – zenés irodalmi délután

Karinthy Frigyes dédunokája, Vera énekével és családi történetekkel, Karinthy Frigyes, Gábor, Ferenc és Márton pedig írásaikkal lesznek jelen az előadáson. Verától első kézből hallhatjuk azon személyes élményeit, amelyeket eddig nem osztott meg a nyilvánossággal. Bornai Tibor a KFT együttesből ismert zenészként, valamint Karinthy-imádóként segít neki ebben.

Egy vidám est, koncert, másfél órás kalandozás a magyar irodalom csodás ligetében.

Helyszín: díszterem

20:00

Szirtes Folk Band koncert

Szirtes Edina Mókus, kecskeméti születésű művész gondolataival hívunk mindenkit a koncertre: „Mindennek ellenére vagy épp mindenek miatt, még mindig őszintén a SzirtesFolkot a vágy hívta életre. Elsősorban a példaképeim a barátaim, akikkel együtt játszom. Tehát minden más, csak valami adalék, ami persze vitathatatlanul hízelgő. Gondolok itt a tapsokra, sikításokra, huhogásokra, nem beszélve a több ezres tömegek kígyózó sorokban való izgatott várakozásáról a koncert előtt az utcákon. Vagyis mi együtt mindenképp fülig érő szájjal játszunk muzsikát, amiben hiszünk, s amit szeretünk és maradéktalanul odaadunk Nektek! Gyertek és fogadjátok.”

Helyszín: díszudvar

Május 31., péntek

18:00

Barcarola Kvartett előadása

A Barcarola Kvartett a Budapesti Fesztiválzenekar négy kiváló művészéből alakult együttes. A klasszikus vonósnégyes-irodalom mellett otthonosan mozognak a könnyedebb stílusokban is, mint például a filmzenék, régi slágerek vagy éppen a tangó világa. Kötetlen hangulatú fellépéseiken a zeneművek előtt személyes élményekről, érdekességekről, kulisszatitkokról hallhat a közönség.

Helyszín: díszterem

20:00

„StArs Nova” – Ars Nova-koncert

Az Ars Nova énekegyüttes Kecskemét világhírnévre szert tett együttese. Dr. Kiss Katalin alapító, művészeti vezető irányításával 1990 óta számtalan nemzetközi verseny, két kórusolimpia nyertese, három Artisjus díj, két Kodály-díj és számos hazai és külföldi elismerés birtokosa, Orbán György kóruszenéjének leghitelesebb előadója, magyar kortárs művek rendszeres bemutatója. A világot bejárt együttes számos kiváló művészt indított el a sikeres karrier útján. Új koncertjén visszahívja volt tagjait, hogy újra átéljék az együtt éneklés csodáját. Hangversenyükön az Ars Nova könnyűzene területére „tévedt” egykori kórustagjai, az Octovoice Énekegyüttes és Kálmán Tamás Káté közreműködnek.

Helyszín: díszudvar

Június 1., szombat

10:00–12:00

Kecskeméti süteménysütő verseny

Sütemények leadása: 10:00–11:00 óráig, eredményhirdetés 12:00 órakor a díszudvarban.

Helyszín: városháza

10:00–18:00

Kecskemét a gyermekek és a barack városa – fotókiállítás a babakocsis felvonulás történetéről (1934–2024)

Helyszín: városháza

Babakocsik a múltból – retrobabakocsi-kiállítás

Helyszín: díszudvar

„Molyolda” korabeli kézműves-foglalkozás, Paprika Jancsi csúzlizdája

Helyszín: városháza árkádok alatt

Tekergő tér – 12 játékasztal kicsiknek és nagyoknak

Tizenkét játékasztal vár kicsikre és nagyokra, hogy próbára tegyék ügyességüket.

Helyszín: városháza előtt a főtéren

10:00

Kecskemét gyöngyszemei – szecessziós városnéző séta

Sétáljunk együtt a város szecessziós épületekben gazdag történelmi főterén! A túra során egy-egy épületet belülről is megismerhetünk, így még inkább nyomon követhetjük a modern magyaros stílus kecskeméti fejlődését.

A séta a városháza elől indul és a Rákóczi úton végződik, időtartama kb. 2 óra. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: [email protected].

Helyszín: főtér és belváros

Szaszuma és a szél – Danny Bain interaktív meséje afrikai ritmusokra

Szaszuma, az apját óvó bátor lány útnak indul hárompúpú tevéjén, hogy megtalálja a sivatagból érkező vad szelek forrását, melyek tönkreteszik a falu termését. A lány a mese során többször bebizonyítja rátermettségét, megszabadítja faluját a szelektől és még varázslattal is megsegíti öregapját. Zárásként a gyermekek megismerkedhetnek a játékot kísérő különleges hangszerekkel, sőt, a puputeve táncát is megtanulhatják.

Helyszín: díszudvar

15:00

Babszem Jankó – a Ziránó Színház előadása

Vajon milyen érzés lehet vándorolni a világban, ha az ember csak akkora, mint egy babszem? Milyen lehet a tehén hasában, vagy a hercegkisasszony párnája alatt? Meg tud-e szelídíteni egy fenevadat, aki ilyen icipici? Aki velünk tart az előadáson, megtudhatja.

Helyszín: városháza, Lestár Péter terem

16:00

A székely menyecske meg az ördög – Fabók Mancsi Bábszínházának előadása

Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske. De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja. S tán még ma sem szabadult volna az asszonynép fogságából, ha meg nem menti egy huszár…

Helyszín: díszudvar

Előadás a kecskeméti városháza külső és belső díszítéséről

Nem csupán monumentális hatása, jelképi ereje, városképi szerepe miatt lett országosan is követendő példa a kecskeméti Városháza, hanem külső díszítményeinek – részben újszerű – anyaghasználata és formakincse révén is. A gipsz, a 19. század jellegzetes díszítőanyagának vezető szerepét a műkő, kerámia, bádog és kovácsoltvas díszek együtt vették át. Jól érzékelhető még ma is az ezekben megnyilvánuló tudatos koncepció, melynek fontos összetevői voltak a nemzeti jellegre való törekvés és a historikus tartalom. Ugyanezt tapasztalhatjuk a belső díszítés tekintetében is, mindenekelőtt a díszterem Székely Bertalan festette falképein.

Előadó: ifj. Gyergyádesz László Móra Ferenc-díjas művészettörténész, képzőművészeti osztályvezető (Kecskeméti Katona József Múzeum)

Helyszín: díszterem

Babakocsik és kismotorok közös díszítése

Szervező: Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, közreműködnek: Ciróka Bábszínház, Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola, Hírös Családmentor Egyesület

Helyszín: Kossuth-szobor

16:50

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola mazsorettcsoportjának műsora

Helyszín: városháza előtti sétány

17:00

Jubileumi babakocsis és kismotoros felvonulás a kiskörúton (gyülekező a városháza előtt 16:45-től)

Közreműködnek: Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola mazsorettcsoportja, Ciróka Bábszínház, Dance for Art Tánc-stúdió, Hírös Néptánc Tanoda

Mózeskosár körbejár – újszülöttek köszöntése, családok megáldása, eredményhirdetés, az 1934-ben Kecskeméten születettek köszöntése

18:00

Mesekoncert a Ciróka Bábszínház előadásainak dalaiból

A Ciróka előadásainak dalaiból ad koncertet a bábszínház társulata.

Helyszín: díszudvar

20:00

Ákos-koncert

Ákos a jubileumi koncertek után nyáron rockturnéra indul, amelynek legelső állomása Kecskeméten lesz.

Helyszín: Kiskörút–Lestár tér–Batthyány utca kereszteződése

A kecskeméti városházai látogatóközpont egész héten hosszított nyitvatartással várja az érdeklődőket. A belépés május 27. és június 2. között ingyenes.