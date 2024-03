A kedden tartott VR-szemüveges rendezvényre ellátogatott Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Engert Jakabné alpolgármester, valamint Szamler László önkormányzati képviselő.

Az idősek sorra foglaltak helyet a kényelmes fotelben

Fotó: Bús Csaba

A polgármester köszöntőjében kiemelte: a Rákóczi úton kialakított Digitális Központ pontosan azt a célt szolgálja, hogy a rohamosan fejlődő digitális világgal bárki lépést tudjon tartani. Ebbe az időseket is szerették volna bevonni, ennek egyik pillére, hogy a Cédrusnet helybe viszi a digitális világot az időseknek. Saját nagymamáján is látja, hogy bár fél az újításoktól, technikai újdonságoktól, de van benne nyitottság is kíváncsiság irántuk. Örömmel látja, hogy a Margaréta lakóiban is él a kíváncsiság, keresik az élményeket. A VR-szemüveg pedig lehetőséget ad számukra, hogy a tömegek elkerülésével is megismerjék a világot. A Margaréta Otthon idősei világszerte szinte egyedülállóan élvezhetik a VR-szemüveg nyújtotta digitális programot, hiszen erre máshol nincs példa. Még a Reuters is felfigyelt rájuk.

Szemereyné Pataki Klaudia köszöntője után az idősek sorra foglaltak helyet a kényelmes fotelben, és a VR-szemüveg felvétele után megkezdődhetett a világkörüli utazás. Mindenki maga dönti el, hogy éppen mely földrészre szeretne virtuálisan eljutni. Hegyeket nézne, nagyvárosokban barangolna vagy éppen a kínai nagyfalat pásztázná.