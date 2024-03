A sportlétesítmény avatóján a városvezető arra is emlékeztetett, hogy múlt évben elkészült egy pumpapálya a záportározónál, amelynek környéke egyik kedvelt pihenőhellyé vált. Patkós Zsolt arról is szólt, hogy szeretnék a jövőben is bővíteni a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit a városban.

Az avatószalag jelképes átszakítása előtt Kullai Attila káplán, iskolalelkész áldotta meg a pályát, majd a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai tartottak bemutatót.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu YouTube-csatornáján is.