A pénzügyi tudatosságról tanulhatnak Kecskeméten

Gazdasági válság volt is, van is, lesz is az életünk során. Erre a nem várt heyzetre készít fel a kecskeméti Széchenyi István Közösségi Ház legújabb programja, március 21-én 17:30-tól.

A rendezvény középpontjában a pénzügyi jövő tervezése és a fenntarthatóság elvei állnak. Olyan gyakorlati témák fognak előkerülni, amivel már a következő naptól tudatosabban lehet majd kezelni a pénzügyeket egy teljesen új megvilágításból. A pénzügyi tudatosságról tanulhatnak Kecskeméten

Fotó: shuttestock.com / illusztráció Kiknek szól az esemény? Minden korosztályt szívesen látnak attól függetlenül, hogy jelenleg milyen a vagyoni helyzete. A jövő tervezése és a fenntarthatóság iránt érdeklődőknek szól ez az esemény. Legyen szó megtakarításokról, befektetésekről vagy akár az egészségügyi biztosítás fontosságáról, itt mindent megtudhatunk, hogy jobban átlássuk és hatékonyabban kezeljük pénzügyeinket. Ki lesz az előadó? Bori Barbara, aki 8 éve foglalkozik pénzügyi-védőháló tervezéssel. Jelenleg a szakdolgozatát írja a rendezvény címével. A részvétellel az ő kutatómunkáját is támogatni lehet majd. Miért érdemes részt venni? Egy elveszett alaptudás, ami könnyebbé teszi a hétköznapi gondolatokat a pénz körül a nehezebb időkben, valamint hasznos tanácsokat lehet szerezni a pénzügyi tervezésről és az egészségügyi biztosítások fontosságáról. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

