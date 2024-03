Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Olvasói fotó

Sellyei kirándulás

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna régi kirándulás fényképével nosztalgiázna. Egykoron a Bányai Júlia Gimnáziumba járt, és az akkor még működő kecskeméti Országos Nevelő Intézetben (ONI) lakott az 1970-es években. Ez az 1976-os fotó az ONI-s szobatársairól készült Sellyén, egy kiránduláson. A lépcsőn alul Juhász Rózsa, Kránicz Icu, Nosza Júlika, Faragó Rózsa, fent Berente Irén, Juhász Marika, Németh Cili, Juhász Saci, Csepeli Eszter, Pándi Kati.

Olvasói fotó

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes több mint 100 évet utazna vissza az időben. A Császári és Királyi 38. Mollináry Gyalogezred kiegészítő kerete és valamelyik zászlóalja több mint 50 évig Kecskeméten állomásozott. Az Alföld lakosaiból töltötték fel a regimentet. Az I. világháború több frontján is bevetették a Kecskemétről sorozott bakákat. A fényképen az ezred III. zászlóalj tisztikara pózol a gép előtt Sid településen, 1915. januárban.

Olvasói fotó

Szülői értekezlet

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár sok-sok fotót őriz a pedagógusi pályájáról. Ez az 1984-es fénykép kivételesen nem a diákokról készült, hanem az édesanyákról egy szülői értekezleten.

Olvasói fotó

Családi kedvencek

Kecskemétről Kovács István költő e fotóval idézné fel a régi szép időket. Néhány éve elhunyt párjával, Nagy. L. Éva költőnővel Katonatelepen éltek. A család két kedvence látható a fotón sok évvel ezelőtt. Jonny és Szuzi éppen reggeli szemlézést tartott az édenkertben.

Olvasói fotó

Régi szép idők

Páhiról Andrássy Gyula két fotóval nosztalgiázna. Az elsőn ő (balról) látható barátaival az 1950-es években. A másodikon pedig felesége, Makány Mária (alsó sor középen) a rokonlányok körében. Olvasónk ezzel a fotóval is szeretne emlékezni nemrég elhunyt szeretett feleségére.

Olvasói fotó

Vitéz

Kecskemétről vitéz Glummercz Attila üknagypapája fényképét mutatná be. Vitéz András Pál (1888-1918) hősi halált hal az I. Világháborúban. Hadikitüntetései között szerepelt az I. o. Ezüst Vitézségi Érem, Károly Csapatkereszt. Érdemei elismerése mellett, posztumuszként avatták vitézzé 1923-ban. A leszármazottak közül többek között Olvasónkat, valamint nagymamáját Sebestyén Imréné vitéz András Etelkát és az ő öccsét, vitéz András Pált avatták vitézzé az elmúlt években.