Németh Balázs polgármester beszédében felidézte az elhunyt katona Bácsalmáshoz való kötődését és elmondta, hogy a neve nem került feledésbe, hiszen ott van a több száz hősi halott neve között, a II. világháborús emlékmű tábláján.

Hősi halottra emlékeztek Bácsalmáson

Fotó: Juhász Jenő

Marancsik Pál mélykúti születésű, de amikor a haza szólította Bácsalmáson élt családjával. Az 1944. március 19-ei német megszállás egyetlen jelentősebb ellenállására Újvidéken, a péterváradi Duna-hídon került sor, ahol a 16. Honvéd Zászlóalj vívott tűzharcot a német csapatokkal. Magyar oldalról az egyetlen hősi halott Marancsik Pál tartalékos honvéd volt.

A mindössze 28 éves fiatalember holttestét Bácsalmásra szállították haza és temették el, 1944. március 21-én.

Itt kell viszont megjegyeznem, hogy valamilyen tévedés folytán Bácsalmáson Narancsik Pál néven került neve a köztudatba. 1949-ben utcát is neveztek el róla, de mivel ekkor a családja már nem élt a településen, így maradhatott a neve Narancsik, és nem Marancsik. Erre a későbbi helytörténeti kutatások sem figyeltek fel, hiszen Almásra 1794-95 körül egy Narancsik nevű család települt be és az ő leszármazottaik éltek Bácsalmáson. Valószínűleg családkutatás is ezért nem kezdődött a nevével kapcsolatban.

Végső István anyakönyvi kutatásainak köszönhetően azonban fény derült Marancsik Pál nevének téves használatára. Köszönjük, hogy kutatta és felhívta erre figyelmünket.

– Elmondhatom, hogy folyamatban van az emlékművön és a temetőben állított síremléken nevének javítása.

Az utca átnevezése már egy bonyolultabb, többeket nehézségek elé állító folyamat, de valamiféle megoldást erre is keresni fogunk – mondta a település első embere.

Végső István történész, a kiskunhalasi Pásztortűz Egyesület elnöke említést tett arról, hogy a 2024-es évhez, vagyis a 80. évfordulóhoz rengeteg esemény kapcsolódik (első német megszállás, holokauszt, malenkij robot, szovjet megszállás, stb.) kapcsolódik, amikről méltóképpen szeretnének megemlékezni. Majd ezt követően egy részletesebb tájékoztatást adott a megemlékezőknek Marancsik Pál tizedes hősi haláláról.

Dr. Döme Ottó nyugalmazott tanár gondolataival szintén felidézte az 1944-es tragédiát és az követő időszakot. Jó érzéssel beszélt a Bácsalmáshoz fűződő korábbi kapcsolatairól és azokról az emberekről, akik komoly és kitartó munkákat végeztek e hagyományok felkutatásában és ápolásában.

A rendezvényen a fiatal kadétok egy szalagot helyeztek fel a vándorzászlóra, majd ezt követően a jelenlévők képviseletében megkoszorúzták a második világháborús emlékművet Marancsik Pál tiszteletére.