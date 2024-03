A Kecskeméti Piac rendezvénye a Kisállatvásár, felnőttek és gyermekek körében is nagy népszerűségnek örvend. A részletekről Puskás Tünde adott tájékoztatást. Az eseményen a galambok és szárnyas haszonállatok mellett papagájok, díszmadarak, díszhalak is megtekinthetők és megvásárolhatók. Valamint a gazdit kereső, ellenállhatatlan kis házi kedvencek, mint nyuszik, cicák, kutyusok, akár meg is simogathatók, dédelgethetők a vásár területén.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A rendezvényen a kezdő állattartók hasznos tanácsokat kaphatnak a tenyésztőktől a leendő „családtag” gondozásával kapcsolatosan és számtalan minőségi állateledel, kényelmes állatfekhely, mókás játék és egyéb kiegészítők közül válogathatnak.

A Kisállatvásárra csak érvényes orvosi igazolással ellátott állatokat hoznak ki a tenyésztők.

Minden esetben kellemes és hasznos kikapcsolódást jelent a családok számára egy ilyen kisállatok között, szabad levegőn eltöltött szombat délelőtt.

A vásárral egy időben rendezik meg a veteránautó-és motoralkatrész börzét is. A látványosságnak sem utolsó programra nem csak a ritka bontott alkatrészeket kereső autósok és motorosok járnak ki rendszeresen, de a régi motorok és autók szerelmesei is kedvükre gyönyörködhetnek a ritkaságokban.

A rendezvényekkel párhuzamosan szombaton, a zsibpiac is várja a kincsvadászokat!

A belépés a vásárlóknak gyalogosan ingyenes!