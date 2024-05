A község szélén található temetőben a ravatalozó felújítása május elején vette kezdetét. Füredi János polgármester elmondta: az önkormányzat önerőből finanszírozza a munkálatokat. A főépületen lecserélték a tetőzetet, melynek részeként új esőcsatornát tettek és a farésze is teljesem megújult. Az épületen belül hamarosan a villamos hálózatot korszerűsítik. Mindezek mellett külső és belső festést is elvégzik. A ravatalozóhoz tartozó mellékhelyiséget szintén modernizálják, a tetőcserén és egyéb javításokon túl oda új nyílászárókat is beépítenek.

Füredi János Ágasegyháza polgármestere a megújulóban lévő ravatalozónál

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az épületek környékét is rendezik, térkővel borítják le az utat, hogy – minden időjárási körülmények között – kulturáltan tudjanak közlekedni, gyalogosan és autóval egyaránt. A munkálatok nyáron fejeződnek be.

Füredi János végül még egy jó hírt megosztott. Hamarosan elkezdődhet a folyamatban lévő rendezési tervnek köszönhetően 20–25 telek kialakítása a településen.