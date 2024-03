Ebben az évben 39. alkalommal rendezik meg a Kecskeméti Tavaszi Fesztivált, mely ezúttal is összművészeti, minden művészeti ágat megjelenítő rendezvénysorozatnak ígérkezik. A sajtótájékoztatója nagyon dinamikusan indult, a március 20-án fellépő Urban Verbunk adott ízelítőt a progresszív, a világon egyedülálló néptáncstílust felvonultató estjükből. Ezt követően három kodályos kisdiák szavalt és énekelt.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Vérpezsdítő táncok

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármester üdvözölte elsőként a rekordhosszú, egy hónapos fesztivált. Látva az Urban Verbunk vérpezsdítő táncát, megjegyezte, már ez is előrevetíti, hogy az idei fesztivál mennyire pezsgő és színes lesz, a programkínálata mélységében, spektrumában és tartalmában egyaránt izgalmas.

A főszervező Hírös Agóra Kulturális Központ ügyvezető-igazgatója, Barta Dóra folytatta a megszólalók sorát. Kiemelte, az idei mottójuk: „A világhírös Kecskemét”. A város múltjában számos olyan pillanat, esemény és személy volt, akiknek köszönhetően a világ odafigyelt Kecskemétre. Most is ez a céljuk, hogy mintegy mágnes, irányt mutassanak és ide vonzzák a város felé a közönséget a rendkívül gazdag és színvonalas rendezvényekkel.

Összművészeti fesztivál

Barta Dóra hozzátette: a helyi fellépőkön túl országos elismertségű művészek is érkeznek, többen világhírűek, mint például az Urban Verbunk. Ezt követően számos programelemet kiemelt az egy hónapos fesztivál kínálatából. A Kecskeméti Képzőművészek Közösségének tárlatával indul a 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál a Hírös Agórában. Ezen kívül is lesz több tárlat a négy hét alatt. Gondoltak a gyerekekre is, akik például a Háry János ünnepi játszóházban kapcsolódhatnak ki március 14-én, és a Ciróka Bábszínház is több darabbal készül. A repertoárt színesítik a zenei és színházi produkciók. Vásár lesz kint és bent is. Újdonság a HA Design, ahol hazai designerek mutatkoznak be, de természetesen a kültéri kézműves vásár sem hiányozhat majd.