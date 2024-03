A kiskunhalasi székhelyű Pásztortűz Egyesület idén hetedik éve tartja meg hagyományos húsvéti locsolkodását a városházával szemben, a Hősök terén álló díszkútnál, amit idén is színes virágokkal, tojásokkal és szalagokkal díszítettek fel.

Idén is feldíszítették a díszkutat

Fotó: Pozsgai Ákos

A kutak tisztelete már a pogány szokás világban is megvolt. Később a kereszténység is különleges jelentőséget tulajdonított nekik. A szent kutak tisztelete szorosan összeforrt a népi Mária-kultusszal. Az Alföldön is szokásban volt, hogy húsvétra készülve az emberek nemcsak a házaikat, hanem az utcákat, a tereket és a kutakat is rendbe tették. Egyes helyeken fel is díszítették, ezt a hagyományt viszik tovább a húsvéti kútnál – írta közleményében Végső István történész, a Pásztortűz Egyesület elnöke.

Április 1-jén, húsvét hétfőn, 13 órakor az MTVA M1 híradója élőben jelentkezik Kiskunhalasról, a húsvéti kúttól, ahol a Pásztortűz és a kisszállási Piros Muskátli Hagyományőrző Tánccsoport húsvéti locsolkodásába ad majd betekintést a tévénézőknek.

Húsvét hétfőn délelőtt 10 órától Kiskunhalason, a Tájházba is várják az érdeklődőket, ahol a Halastánc Együttes legényei locsolják meg a lányokat, asszonyokat, akik a hagyomány szerint színes tojásokkal és süteménnyel várják a locsolkodókat.

