2023. augusztus 23-án született meg az a labdarúgó szövetségi határozat, mely lehetővé teszi a pályatest átépítését és korszerűsítését. Az ehhez szükséges önrész biztosításáról a kecskeméti közgyűlés még tavaly decemberben döntött, ezzel a döntéssel a 2024-es költségvetés céljai között, mintegy 300 millió forintos forrást biztosított a Széktói Stadion fejlesztésére. A projekt a tao-program keretein belül valósulhat meg, ez egyben azt jelenti, hogy a forrás 70 százaléka a társasági adójukat biztosító cégek segítségével kerül összegyűjtésre, míg az önkormányzat az ezen felüli költségeket, kiemelten a 30 százalékos önrészt biztosítja, ahogy arról egy sajtótájékoztató keretein belül is beszámoltak korábban.

Elindultak a munkálatok a Széktói Stadion centerpályáján

Forrás: KTE

A munkálatok a tervek szerint, gyakorlatilag már az utolsó forduló előtt elindultak a létesítmény körül, kedden pedig már a pályára is megérkeztek az első munkagépek. A pontos menetrendről dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője adott helyzetjelentést.

– Az utóbbi két hétben a külső munkálatok már elindultak, ez már feltűnhetett ez az 1-es pénztár környékén hétvégén is drukkereinknek. A távhő bekötése zajlik, mivel az új pálya fűtése ezen keresztül lesz megoldva a főépülettel együtt. Városi szinten is a leggazdaságosabb megoldás ez minden téren, gyakorlatilag kiváltjuk ezzel a gázt is, ami fontos szempont volt. Emellett egy új vízbekötést is eszközölni kell a pályához, mert a korábbi rendszer már igen régi. A bajnokság utánra terveztük azt, hogy azonnal rá is megyünk a pályára, ez meg is történt, indul a fű lemarása, a komolyabb földmunkák, illetve a pálya kitakarítása, az egyéb eszközök kiszerelése, elszállítása a területről. Érkezik a nagy munkagép is, ami aztán a látványosabb folyamatokat is beindítja – mondta az indulás kapcsán dr. Filus Andor.

Forrás: KTE

Több réteg kerül kiépítésre, minden igényt kielégítő pálya készül. Maga a pálya helye nem változik, minimálisan tolják csak el.

– Ez nem csak a fű lecserélése lesz, hanem egy komolyabb rétegrend kialakítása is. Meg kell csinálni a vízelvezetést, teljesen új öntözőrendszer épül, kialakítjuk a pályafűtést, tehát nem csak a felszínt érinti a munka. Ezáltal lesz egy olyan pályánk, ami a modern kor igényeinek felel meg, ez volt az első cél. A pálya helye a lelátókhoz viszonyítva megmarad, egy méterrel toljuk el tulajdonképpen hosszában, hogy a felező valóban a játékoskijáróval szemben legyen. Ahogy azt korábban is elmondtuk, a jelen pénzügyi keret arra ad lehetőséget, hogy a pályával foglalkozzunk, így a lelátókhoz, kiszolgáló egységekhez egy következő ütemben tudunk majd hozzányúlni. A szándékaink nem változtak, nagyon bízunk benne, hogy ez csak a folyamat első üteme, és ahogy újabb forráshoz tudunk jutni, úgy fokozatosan szeretnénk tovább fejleszteni – tette hozzá dr. Filus Andor.

A bajnoki rajtot a munkálatok nem érintik, amennyiben az időjárás sem lesz szélsőségesen más, mint amire számítani lehet, úgy a hazai mérkőzések megrendezése rendben elindulhat a következő bajnokság elején.

– Amennyiben az időjárás sem szól közbe, úgy a munkálatok az első forduló előtt befejeződnek, ebben állapodtunk meg a kivitelezővel. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a sorsolás úgy hozza, már az első fordulóban is itthon játszhatunk – zárta gondolatait dr. Filus Andor.