A falunapon köszöntötték Kunfehértó kitüntetettjeit

A pünkösdi hétvége a falunap is Kunfehértón, ekkor ünneplik a település születésnapját is, idén 72 éves lett a község. A jeles ünnep alkalmából átadták az önkormányzat kitüntető címeit is, idén a Kunfehértó Község Díszpolgára kitüntetést Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd, a Kunfehértói Általános Iskola igazgatója vehette át Huszár Zoltán polgármestertől.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

A település központjában, az Erdei téri parkban tartották a faunapi ünnepséget, ahol Huszár Zoltán polgármester köszöntötte a község lakóit. A képen a falunapi kitüntetettek csoportja látható

Fotó: Pozsgai Ákos – Hetvenkét évesek lettünk, ami egy település életében fiatalnak mondható. Egy fiatalos közösség vagyunk, büszkék arra, hogy itt élhetünk, egyben hálásak elődeinknek, hogy letették alapjait ennek a csodálatos falunak és megkezdték a település közösségének szervezését – mondta a polgármester, aki idén tíz éve vezeti a települést. Külön is kiemelte a helyi és környező vállalkozásokat, akikre mindig bátran támaszkodhatott a település, az önkormányzat dolgozóit és a civil szervezetekben ténykedő önkénteseket, akik a „lelke és motorjai” a településnek. Átadták az elismeréseket A polgármester átadta a Kunfehértó Község Díszpolgára kitüntetést, amelyet a képviselő-testület határozata szerint Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd, a Kunfehértói Általános Iskola igazgatójának ítéltek oda. A kitüntetett méltatásában Huszár Zoltán elmondta, hogy 1986 szeptemberétől kezdett dolgozni a Kunfehértói Általános Iskola és Napközi Otthonban, mellette levelező tagozaton tanítónak tanult. Kezdetben az alsó tagozaton, az első osztályos napközis csoportot vezette. Később a felső tagozaton tanulószobai foglalkozások mellett, több tantárgyban is kipróbálhatta magát. Matematika órájáról a szakfelügyelő, már akkor elismeréssel nyilatkozott. 1989-ben tanítói oklevelet szerzett, népművelés szakkollégiumi végzettséggel, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán, Baján. Ekkor lett először osztályfőnök. 2004. augusztus 1-el nevezték ki az iskola élére. 2006-ban közoktatási vezető, pedagógus szakvizsgát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. 2007-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, számítástechnika szakos tanárként diplomázott, majd a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán matematika műveltségterületi szakát végezte el. Jelenleg matematikát és informatikát tanít a felsős diákoknak az igazgatói teendők mellett. Az eltelt 20 év alatt az intézmény számos kitüntető cím birtokosa lett. Három alkalommal Ökoiskola, ezzel 2011-ben kiérdemelte az Örökos Ökoiskola címet. 2006-ban egészségnevelő és vöröskeresztes tevékenységükre tekintettel, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája lett, majd 2009- ben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől megkapták az Erőszakmentes és Egészségtudatos Iskola címet. Valamint öt éve működik a United Way Magyarország Biztonságos Iskola Programja. Kunfehértó Községért kitüntetést vehetett át Horváth Istvánné, a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodapedagógusa, aki negyven év után ment nyugdíjba. Kunfehértó Községért kitüntetést kapott Juhász-Vedresné Szabó Ibolya a Kunfehértó Községért végzett több évtizedes szakmai munkájának elismeréseként. A településen élő idős korúakat segíti, a falu közösségi rendezvényeink tettre kész segítője, ezen kívül rendszeresen végez önkéntes munkát a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban. Kunfehértó Községért Kitüntetésben részesült Hegedűs-Bite Mihályné a Kunfehértói Általános Iskolában végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréséül. Kunfehértó Községért Kitüntetést vehetett át a Kunfehértói Gyermekotthon teljes kollektívája. A Kunfehértói Gyermekotthon alapításáról a Bács-Kiskun Megyei Tanács Vb határozott. Az épület felújítási munkái 1955. augusztus 1-jén kezdődtek meg. Először 60 árva gyermek elhelyezése volt biztosított, később 120 férőhelyesre bővítették. Így elmondható, hogy majdnem a község alapításával egy időben már a gyermekotthon is működött. – A klasszikus időkben kizárólag lányok laktak az intézményben, elsősorban általános iskolás korúak, de előfordult, hogy már óvodás korban ide kerültek a gyermekek. Az első időkben egységes rendszerben működő intézmény volt, 2004-től lakásotthonokként működött, ahol 4 otthont alakítottak ki. Az ott dolgozó nevelők, gyermekfelügyelők, technikai munkatársak valamennyien szívügyüknek tekintették az ott élő gyermekek életének szebbé, jobbá tételét – emlékeztetett a polgármester.

