Az eseményen mintegy 110-en vettek részt. Az alkalmat Varga Nándor kecskeméti elnöklelkész nyitotta meg, aki beszédében arra biztatta a jelenlévőket, hogy ezt az alkalmat Isten dicsőségére és Isten áldásaként elfogadva éljék meg jó kedvvel, vidámsággal, jó közösségben, örömben, finom ételekkel, italokkal és tánccal.

Varga Nándor kecskeméti elnöklelkész

Fotó: Beküldött fotó

Ezt követően Molnár Tamás vette át a szót és kiemelte, hogy 10 év múlva generáció váltás lesz, amikor is a jelenlévő kicsik felnőnek. Akkor is fontos lesz az ilyen alkalom, mert itt mindenkinek helye van, az idősebb korosztálynak és a kicsiknek egyaránt, mert a tánc kortalan – tette hozzá.

Az estet koccintással indították. A pohárköszöntő után pedig rögtön zsidó hálaadó táncot jártak. A jelenlévők szeretetvendégséggel is készültek. A résztvevők az otthonról hozott finomságokkal vendégelték meg egymást. Ezután Molnár Tamás közreműködésével közösségi és párostánc oktatások következtek. A vacsora után bécsi keringő, majd retro zene következett. Később a sortáncok, majd a rock and roll és a twist világába is belekóstoltak a résztvevők. Sokak örömére természetesen a disco korszak néhány ikonikus slágere is elhangzott az esten.

A következő blokkot salsa rueda körtánc tanításával kezdtem, amit szabad tánc követett latinos zenékre – mondta Puskás Júlia. Hozzátette: ezután egy zorba körtánccal kapaszkodtunk össze, ami után mindenféle korszakból válogatott bulis slágerekre mozgattuk a lábainkat.

A résztvevők szerint nagyon jó volt a hangulat. Sokan lelkileg már a jövő évi táncestre készülnek.

Volt aki a zenét dicsérte, mások pedig a finom ételeket, azonban abban szinte mindenki egyetértett, hogy felemelő érzés volt látni azt, hogy több generáció együtt mulat, méghozzá önfeledten. Egy pár szerint nem csupán a zene volt jó, de a társaság is. Mint mondták, kisgyermekes szülőként nem tudnak sokat szórakozni, és már nem is igazán vágynak a bulizós helyekre. Kifejetették, hogy számukra fontos volt, hogy a keresztyéni szellemiség egyfajta barátságos hangulatot garantált, amitől egy biztonságos, egymást támogató közösségben szórakozhattak. A legtöbben azt a következtetést vonták le, hogy alkohol nélkül is tud az ember felszabadultan táncolni, örülni.

Az alkalom főszervezői: Molnár Tamás és feleségé Molnárné Csitári Krisztina. A szervezésben segítettek: Deliné Neuhauser Anikó, Hamarné Neuhauser Ágnes, Hraska Zoltán, Kovácsné Dávid Ilona, Puskás Júlia és Szűcs Júlia.

A rendezvényt anyagilag a Kecskeméti Református Egyházközség támogatta.