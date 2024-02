A hagyományos szőlész-borász vigasságra idén május 24-26. között kerül sor. A Kalocsai-Sárköz vidékének legnagyobb kulturális és gasztronómiai rendezvényén a hegyközségi borverseny legjobb boraival ezúttal is megöntözhetik Szent Orbán szobrát a jó termés reményében. A kisváros önkormányzata által szervezett három ünnepségre neves fellépőket is várnak, így színpadra áll majd Dér Heni, Takács Nikolas, Rakonczai Viktor és Kökény Attila. Május utolsó hétvégéjén nyitott pincékkel is várják a látogatókat.