Az eseményen jelen voltak a városvezetés részéről is. Lévai Jánosné és Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselők mellett Gaál József alpolgármester is itt költötte el reggelijét. Az alpolgármester kiemelte, hogy a piac egyre nagyobb jelentőséggel bír a helyi programok körében, mind több embert szólít meg, majd arról beszélt, hogy komoly átalakuláson esik át a kecskeméti piac: a termények értékesítése mellett egyre széleskörűbb gasztronómiai élményeket is kínál. Ugyanaz a tendencia figyelhető meg, mint Európa többi jelentős városában, így a kecskeméti piac is mindinkább nagyvárosiassá válik. Az alpolgármester is hangsúlyozta, hogy a disznóvágás üzenete, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi termékek előnyeire: ilyen a frissesség, a garantált minőség és a sokkal rövidebb szállítási útvonal.

Az eseményen fellépett a Gyopáros Nyugdíjas Egyesület Gyöngyvirág Kórusa.

