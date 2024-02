A Hangya Közösség 2010-ben jött létre a vidéki állatmenhelyek megsegítésére. Azóta bővítették támogatóik körét, jelenleg 250 állatvédő egyesületnek, alapítványnak segítenek évente. Tárgyi adományok mellett szakmai és jogi ügyekben is segítik az állatvédő szervezeteket. – Szeretnénk megköszönni azoknak az embereknek is, akik hozzájárultak bármivel is, hogy ez az adomány összegyűljön – írta közösségi oldalán a Kelebiai Kutyamentő Alapítvány. Az adományba kapott kutyaházakat egy felajánló szállította el Kelebiára, rengeteg állateledel és felszerelés sok segítséget jelent egy időre az állatotthonban élő segítségre szoruló kutyák számára.