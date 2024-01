Korábban tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a tervek szerint a Bajai Halfőző Fesztiválon idén fizetniük kell azoknak, akik a koncertekre kíváncsiak, illetve a Petőfi-szigetre csak belépőjegy megvásárlásával, biztonsági átvizsgálást, átvilágítást követően lehet majd lelátogatni.

Tóth Tibor a jelenlegi helyzetről megfogalmazta szakmai véleményét.

– Alapvetően most egy nagyon komoly, sok változással járó folyamatban van a világ, a rendezvényiparban, a szórakozási szokásokban is rengeteg kihívással szembesülünk. Egy erőteljes generációváltáshoz érkeztünk, ami a digitalizáció fejlődésével, a Covid után kialakult és amiatt felgyorsult tényezők fejlődésével sokkal markánsabb, mint amilyen átmenetek korábban voltak. Ez a helyzet lehetőséget teremt új dolgok bevezetésére és sok régi metódus elengedésére. Most be lehet vezetni olyan dolgokat, amik eddig ördögtől valók lettek volna, és az a tapasztalat, hogy sokkal kisebb – adott esetben átmeneti – törést okoz, mint arra korábban számítani lehetett. Például ami eddig elképzelhetetlen volt sok éves piaci jelenlét nélkül, az most éppen valóság, hogy egy zenekar rendkívül rövid pályafutással aréna méretű koncerteket tud rendezni – fogalmazott Tóth Tibor.

Hozzátette: van egy sajnálatos, bár frappáns mondás, hogy: az biztos, hogy semmi nem biztos. A megszokott törvényszerűségek már sokkal gyengébb hatásfokkal működnek a fiataloknál, mint eddig. Viszont az elengedhetetlen szükséglete még mindig a szórakoztatásnak, hogy a produktum megkérdőjelezhetetlen legyen. Nem baj, ha nem a mi ízlésünknek való, de a teljesítmény és minőség jelen kell, hogy legyen – mondta.

A szakember szerint az természetes, ha van egy rendezvénynek egy bejáratott struktúrája, azonban ha jelentősen terveznek változtatni, az nagyon sok kockázatot hordoz magában.

– Amit erről a bajai tervezetről hallottam, az nem feltétlenül rossz, de ha a rendezvény jellegét nézzük, azt, hogy ez egy népünnepély, akkor rendkívül óvatosan szabad bármihez hozzányúlni, mert elveszíti azt, ami alapvetően mozgatja a látogatókat. Szakmailag lehetnek praktikus rendezvényszervezési, biztonságtechnikai okai is egy ilyen döntésnek, például amikor egy regisztrációs belépőt kell váltani – díjat kell fizetni – ahhoz, hogy egyértelmű legyen hány fő tartózkodik egy meghatározott területen. De ha financiális okok miatt hoznak ilyen döntést, az sem szokatlan. Ha ebben az esetben az utóbbi az ok, akkor nagyon finomra hangolva szabad ehhez a kérdéshez, a megszokott működéshez hozzányúlni. Rengeteg kárt lehet okozni a rendezvény jövője szempontjából – fogalmazott a szakember.

Tóth Tibor kiemelte: ez a rendezvény, a Bajai Halfőző Fesztivál egy olyan népünnepély, amit a közösségépítés céljával indítottak útjára sok évvel ezelőtt. Ez a műfaj a látogatói sokszínűség miatt nem bír el olyan változásokat, amit egy ilyen heterogén közönség nem tud értelmezni egyértelműen – mondta.

Mint hozzátette, egy ilyen rendezvény működési modelljét máshogy kell felépíteni, ugyanis itt pont az a lényeg, hogy minél nagyobb közönséget csábítsunk ide, és mozgassunk a rendezvény minden elemét érintve – a nagyáruházak is ezt csinálják –, és ennek településmarketing szempontból van értéke.

Tóth Tibor elmondta, ha a Petőfi-sziget területére történő belépés jegyváltáshoz lesz kötve, az mindenképpen vissza fogja vetni az adott terület látogatottságát.

– Van egy elvi része és van egy anyagi. Ha az elvi részén túlesnek az érintettek, akkor már csak azon fog múlni, hogy mennyi a belépőjegy ára és mit kapnak cserébe

– tette hozzá.

A szakember szerint az is elképzelhető, hogy az első riadalom után ez le is fog csengeni és sokan meg fogják fizetni azt a belépőt, de az biztos, hogy a fizetőképes sétálgatók nem az ott lévő vendéglátósoknál fogják költeni a pénzüket. Nem tudni még minden részletet, de ha van olyan plusz, amit a tervezett belépőért adnak cserébe, akkor meg lehet győzni a látogatókat. Úgy véli, hogy a konkrét események helyén kell belépőt szedni, így nagyobb eséllyel lesznek olyanok, akiket a tömegből a hangulat és a lendület visz be a fizetős helyekre.

Tóth Tibort két évvel ezelőtt a városvezetés megkereste a Bajai Halfőző Fesztivál szervezése kapcsán. Hónapokig terveztek, egyeztettek, de végül a városvezetés kihátrált a megállapodásból és valaki mással egyezett meg.