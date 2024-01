Az új bérlőt kiválasztó nyílt versenyeztetési eljárásról 2023. június 29-én döntött a város képviselő-testülete. A döntést a jelenlévő kormánypárti és baloldali képviselők egyhangúlag hozták meg. A nyílt versenyeztetési eljárás eredményét a képviselő-testület október 26-ai ülésén szintén egyhangú döntéssel hagyta jóvá. A korábbi bérlő a piacért évi 2,5 millió forint bérleti díjat fizetett, az új bérlő évi 10 millió 78 ezer forintot fizet az önkormányzatnak. – Az önkormányzat elvárása, hogy a piac üzemeltetője minden körülmények között az árusítók és a vevők teljes megelégedésére végezze tevékenységét. Ez nem csak joga, hanem kötelessége is – emelte ki közösségi oldalán a piac további működéséről szóló egyik bejegyzésében Fülöp Róbert polgármester.

A korábbi vállalkozás harminc évre nyerte el 1993-ban a bérleti jogot többek között annak fejében, hogy kiépítették a csapadékelvezető rendszert, a területet leaszfaltozták, valamint az árusító területet befedték, ez a bérleti jog járt le tavaly év végén. A piac üzemeltetési jogát öt évre elnyerő Corso Verona kiskunhalasi cégcsoport több üzletágban is működtet vállalkozásokat a városban.

– Első körben a szükséges állagmegóvási munkálatokat végezzük el, megszüntetjük a beázásokat, az eldugult csapadékelvezető csatornarendszert kitisztítjuk, a piac területén álló fákon a szükséges visszametszési munkálatokat, valamint az elárusítóteret fedő tetőszerkezet fagerendáin az időszerűvé vált karbantartást elvégezzük – nyilatkozta a baon.hu-nak Horváth Ottó, a Corso Verona cégcsoport ügyvezetője.

Elmondta azt is, hogy a legnagyobb szemmel látható változás az lesz, hogy az összes régi, több mint ötvenéves elárusító asztalt újakra cserélték.

– Az őstermelők és kiskereskedőknek összesen háromszázötven új asztalt helyeztünk el, valamint további harminc új asztalt kapnak a pavilonokban árusítók is. Az új asztalokhoz szükséges vasszerkezetet egy zsanai vállalkozás gyártotta le, a préselt fából készült fedőlapokat pedig a Corso Piac Kft. dolgozói csavarozták fel – fűzte hozzá az ügyvezető.

Új asztalokat helyeznek ki a halasi piacon

Fotó: Pozsgai Ákos

Kitért arra is, hogy a piac szélén lévő árusítóhelyek fölé az eddig alkalmilag tákolt sátrak helyett féltetőt építenek és világítást szerelnek fel, hogy az ott árusítók környezete is komfortosabb legyen. A későbbiek során pedig a piac épületén belül lévő üzleteket is szeretnék rendbe hozni.

Hozzátette: a piac az eddig megszokott rend szerint fog működni, semmi nem változik. A helypénzekre vonatkozóan elmondta, hogy mivel korábban nem volt egységes az árusítóhelyek bérleti díja, ezért változtattak rajta, amit egységesítettek. – Ez azt jelenti, hogy mindenki számára kétezer forint bérleti díjat állapítottunk meg egy piaci napra, ami a bérlők nyolcvan százalékának mintegy harminc százalékos csökkenést jelent, a többi húsz százaléknak pedig közel 10-20 százalékos áremelkedést – emelte ki az ügyvezető.

Horváth Ottó említést tett arról is, hogy a szervezőkkel abban állapodtak meg, hogy a korábban hagyománnyá vált március 15-ei Magyarok Vására idén is a halasi piac területén lesz megrendezve.