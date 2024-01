Dr. Tóth Gábor PH.D. főigazgató örömmel újságolta el a történést, kiemelte: megoldották a tárgyi és személyi feltételeket, de jelenleg a sürgősségi helyzeteket tudják ellátni.

– Régi vágyunk volt ami most megvalósult, hogy csípőprotézis műtétet végezzünk. Azóta már csináltunk másik műtétet is. Mostantól úgy tervezzük, hogy csípőprotézis műtéteket csinálunk. Ha begyakoroltuk, akkor a tervezett műtétet is felvesszük a műtéteink közzé – tájékoztatta hírportálunkat dr. Tóth Gábor főigazgató. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy jelenleg a sürgősségi eseteket tudják ellátni. A műtéteket Dr. Amairi Faiz és Dr. Cara Alessio végezték.

A főigazgató a legszebb karácsonyi ajándéknak nevezte a csípőműtétet, amihez a személyi és tárgyi feltételeket is teljesítette a Bajai Szent Rókus Kórház.

– Nagy öröm még az egészben, hogy egy fiatal rezidens kolléga volt az egyik, aki végezte a csípőprotézis műtétet. A fiataloknak lehetőséget adunk és így a jövő biztató számukra – hangsúlyozta Dr. Tóth Gábor PH.D. főigazgató.