Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke december 24-én éjféli szentmisét celebrál Kalocsán, a Nagyboldogasszony főszékesegyházban. A főpásztor december 25-én 10 órakor ünnepi szentmisét mutat be a kalocsai főszékesegyházban. December 26-án 10.30 órakor ünnepi szentmise és diakónus szentelés lesz Kecskeméten, az Urunk mennybemenetele társszékesegyházban, azaz a Nagytemplomban. Szilveszter napján 18 órakor mutat be szentmisét Bábel Balázs a kalocsai főszékesegyházban, ahol január 1-jén 10 órakor is lesz érseki mise – olvasható a katolikus.hu oldal.