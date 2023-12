Kámánné dr. Bari Bernadett hangsúlyozta: az elmúlt hétvégén jótékonysági napot tartottak a Silver Fit edzőteremben, ami kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy az állatokat támogató egyesületek, civil szervezetek munkáját megkönnyítendő adománygyűjtést szerveztek.

– Mi erre szerettünk volna rácsatlakozni, és a kedvenceknek tápot hoztunk Vedelek Norbert alelnökkel közösen. Az alvégi termelői és kézműves piacon mutatkozott be a Silver Lélekharang Egyesület, amikor jótékonysági gyűjtést is szerveztünk, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy ma már egyre többen tudnak a szervezetről. Egyre többen keresik őket, és ezt nagyon pozitív dolognak tartom, hiszen nagyon fontos az, hogy a felelős állattartás terén különböző előadásokat tartsanak és az ő munkájukról minél szélesebb körben szerezzenek tudomást a bajaiak és a környébeliek. Fontos lenne, hogy ne csak akkor hívják őket, amikor segítségre szoruló állat van, hanem az állattartók is úgy gondolkozzanak, hogy meg tudják előzni a problémás helyzeteket. Nagyon jó folyamat indult el, reméljük, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a pozitív kezdeményezéshez – fogalmazott Kámánné dr. Bari Bernadett.

Ralbovszki Valéria és Varga Melinda a Silver Lélekharang képviseletében örömmel vették át az adományt.