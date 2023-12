Dr. Fülöp Tamás rektor fontos pillanatnak nevezte az együttműködési megállapodás aláírását, hiszen szakmai és tudományos téren is együtt dolgozik majd a két partner, és a rendőr-főkapitányság a tudományos eredményeket hasznosíthatja mindennapi munkájában. A rektor az informatika és a mesterséges intelligencia-kutatás eredményeit emelte ki, amit a rendőrség integrálhat megelőzési és felderítési munkájába. Utóbbi esetén például a mesterséges intelligenciával történő kép- és jelfeldolgozás tartogat nagy lehetőségeket. Fontos területként jelölte meg a pilóta nélküli repülő eszközök, avagy drónok alkalmazását a forgalomirányításban. Fülöp Tamás azt is hangsúlyozta, hogy hasznosítanák a rendőrség felhalmozott tudását, a bűnmegelőzés és más területeken végzett prevenció tekintetében, amit szeretnének oktatási tevékenységükbe is beépíteni. Jelenleg az együttműködés konkrét területeinek kijelölése folyik.

Dr. Gulyás Zsolt dandártábornok, főkapitány kiemelte, hogy a társadalmi szerepvállalás szempontjából fontos lépés az együttműködési megállapodás aláírása, hiszen új lehetőségeket nyit meg a partnereknek az, ha a rendőrség megjelenik akár oktatóként, akár képzési helyként az egyetem életében. A jövőben szeretnének meghívni az egyetem gazdaságtudományi és informatikai szakain képződő hallgatókat, hogy náluk tanulják meg a szakma gyakorlati oldalát. A főkapitány elmondta, hogy van koncepciójuk arról, hogy miképp jelenjenek meg az egyetemen bűn-és balesetmegelőzési képzésekkel, és ő is kiemelte a mesterséges intelligencia alkalmazásának fontosságát a különböző területeken. Gulyás dandártábornok elárulta, hogy az együttműködés úttörő jelentőségű, a környező országokban nincs példa ilyen jellegű, az egyetem és a rendőrség kooperációján alapuló fejlesztésekre.