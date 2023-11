− A programnak az volt az apropója kezdetben, hogy köszöntsük azokat az egészségügyi dolgozókat, akik keményen dolgozva mentik ezeket a kicsiket. Közben kicsit átformálódott ennek a világnapnak a célja, és ma már nemcsak az egészségügyi dolgozókra emlékeznek meg a világon, hanem minden olyan családra fókuszálnak ekkor, akik érintettek a koraszülött gyermekek nevelésében. Vagy azért, mert van olyan család, aki koraszülöttet nevel vagy van olyan családtag, aki annak idején koraszülöttként született. Én személyesen nem vagyok érintett, nekem a gyermekeim időben érkeztek. Amiatt azonban, hogy a családi bölcsődében sok olyan családdal találkozunk a mindennapokban, akik érintettek, ezáltal mi is érintettekké váltunk. Így 2018 óta mi is csatlakoztunk ehhez a rendezvényhez és minden évben megszervezzük a világnapi programunkat. Egy ideje a Korábban Érkeztem Alapítvány helyi szervezetével fogunk össze, illetve a Bácskai Kultúrpalota és mellénk állt a program kivitelezésében. És ez nem történt idén sem másként − meséli Éginé Soós Tímea, a bajai akció egyik ötletgazdája, aki maga is több gyermek édesanyja.

Tímea a kisfiával

Fotó: Beküldött fotó

A program 17 órakor kezdődik a Bácskai Kultúrpalotában, ahol egy köszöntővel érkezik dr. Szegény Krisztina, a Bajai Szent Rókus Kórház Csecsemő- és gyerekgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa. Utána az Így tedd rá! foglalkozáson vehetnek részt az édesanyák, nagyszülők a gyermekekkel.

− Évek óta tapasztaljuk, hogy egész családok érkeznek, a nagymamát is elhozzák a programra érkezők. A dalos, mondókázós foglalkozás után 17.45-re terveztünk egy zseblámpás felvonulást a Szentháromság térre. Ott a helyszínen lila színű fóliákkal borítjuk be a lámpákat. Ez a szín mára a koraszülöttek világnapjának a szimbólumává vált, és azért a Bácskai Kultúrpalota is kivilágítva várja az érdeklődőket − tette hozzá Éginé Soós Tímea.

Az idei év különlegessége, hogy készült egy emlékkönyv, ami az eddigi összes világnapi rendezvény emlékeit fogja tartalmazni 2018 óta.

És, hogy ez az év sem múljon el nyomtalanul, lila szívecskéket készítenek, és arra kérik majd a résztvevőket, hogy amilyen információt szeretnének a szívecskére felírni, feltüntetni, azt tegyék meg ott a helyszínen. A 2023-as évről ugyanis ezekkel a szívecskékkel fognak majd emlékezni a következő években.

Arra biztatnak tehát mindenkit, hogy írjanak ezekre az apró tárgyakra bármit, bármilyen információt akár az érintettségükről, akár a gyermekükkel kapcsolatban, arról, ami eszünkbe jut a világnap apropóján. − Mindenkit várunk erre a programra, hiszen attól függetlenül, hogy valaki nem érintett, de egy anyuka mindig át tudja érezni a kilenc hónap alatt történteket, és ott lebeg a feje fölött hogy velem is megtörténhet, vagy megtörténhetett volna, hogy koraszülött érkezik a családunkba. Még akkor is előfordulhat, ha nem is készülünk úgy, hogy valószínűleg koraszülött lesz a gyermekünk − fogalmazott.

Éginé Soós Tímea azt is elmondta, hogy minden egyes gyerek születésénél azok a szerencsések, akiknél nem történik meg, hogy a várható születési idő előtt jóval korábban érkezik meg a várva várt gyermek. − Ha így lesz, akkor sem kell kétségbeesni, hiszen a gondos orvosi ellátás mellett vannak sorstársak, akikkel meg lehet beszélni a napi gondokat, a problémákat, akik ugyanúgy éreznek, ahogy mi. Ebben segít a Korábban Érkeztem Alapítvány, akiknek tagjai szintén részesei a programnak − tette hozzá zárszóként.