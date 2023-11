A lajosmizsei Orlov Ágnes az Országos Mentőszolgálat Kecskeméti Mentőállomásának egyetlen női mentőgépkocsi-vezetője. Négy gyermek édesanyjaként a mindennapokban is bátran megállja a helyét. Kedvessége, talpraesettsége és közlékenysége magával ragadó. Úgy beszél a hivatásáról, mintha erre a feladatra teremtették volna. A kollégái is büszkén beszélnek róla, sőt tisztelik is azért, hogy nem éppen egy szokványos hivatást választott magának.

A gyermekeit egyedül nevelő édesanya idén ősszel kezdett a Kecskeméti Mentőállomáson dolgozni. Előtte a családi vállalkozásukban tevékenykedett, férje halála után pedig szociális gondozó és ápoló képesítést szerzett, később pedig kamionos jogosítványt is kapott. Mindkét végzettséggel dolgozott, de a kiteljesedést mégis csak a mentőgépkocsi-vezetői állás hozta meg az életében.

− Jó érzéssel tölt el, ha másokon tudok segíteni, ezért lettem mentőgépkocsi-vezető

– magyarázta Ágnes.

Mint mondta, gyermekkora óta vonzotta az egészségügy, de szülei akkor nem támogatták ebben. Most örül, hogy felnőttként az álma valóra vált és munkája során segíthet másokon.

A mentőgépkocsi-vezetők feladata nem csupán a gépjármű vezetéséből áll. Természetesen elsőként a KRESZ-szabályok betartása mellett el kellett sajátítani a megkülönböztető jelzés használatára vonatkozó szabályokat. Rendszeresen ellenőrizni kell a járművet. Egy-egy kivonulás során pedig a mentőgépkocsi-vezető is részt vesz a betegek ellátásában és mozgatásában.

− Kollégáim nagyon segítőkészek, semmilyen megkülönböztetés nem ér azért, mert nő vagyok – hangsúlyozta Ágnes. Mint mondta, a munkabeosztás elkészítésében is rugalmas a vezetőség. − Szakmailag is kiválóan felkészült bajtársi közösségben dolgozhatok és csak elismeréssel, valamint tisztelettel tudok mindannyiukról beszélni – mondta Ágnes, aki azt is hozzátette, hogy bajtársai segítségével hamar sikerült beilleszkednie a kecskeméti mentős közösségbe.

Munkánk során a nehezebb helyzetek feldolgozása egyikünknek sem könnyű – hangsúlyozta Ágnes. Hozzátette, hogy nőként és férfiként is nehéz feladat látni a szenvedést, de annál nagyobb öröm, amikor segíteni tudnak, ráadásul a feldolgozáshoz pszichológus segítsége is rendelkezésre áll.

− Az élet nagyon törékeny és mulandó, ezért vigyázzunk magunkra és egymásra

– zárta gondolatait.

Fotó: Bús Csaba

Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa elmondta, hogy egy korábbi, ma már nem létező jogszabály miatt nők nem dolgozhattak bizonyos munkakörökben, például mentőápolóként vagy mentőgépkocsi-vezetőként sem. Orvosként, mentőtisztként nem kis számban dolgoztak eddig is nők az Országos Mentőszolgálatnál, és miután 2017 nyarán az eddigi gyakorlatot felülvizsgálták, immár ápolóként és gépkocsivezetőként is dolgozhatnak nők a mentőautókon – magyarázta Hangai József.

Mint mondta, egyre nagyobb számban jelentkeznek a hölgyek ezekre a munkakörökre, és igen jól megállják a helyüket.