A tavasszal indult suskacsoporthoz bárki csatlakozhat, továbbra is mindent csak suskáért lehet beszerezni. Az elmúlt időszakban több új tagot is köszönthettek, akik örömmel fogadták az új cserebere lehetőséget.

A hangulat ezúttal is nagyon jó volt, több termék is gazdára talált suskáért. Legközelebb november 13-án, hétfőn 16-18 óráig suskáznak a széchenyivárosi közösségi házban, oda is várják az érdeklődőket.

Aki még nem hallott róla, annak némi ízelítő a nem mindennapi programról. A suska kör egy cserebere-kör, mely a résztvevők bizalmára épül. Bármit lehet cserére kínálni, a termékektől a szolgáltatásokig. A kör különlegessége, hogy pénz nem szerepel benne. Így olyan kincsekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, melyet egyébként pénzzel nem tudnának megszerezni. Csak suskával lehet vásárolni. A suska egy pénzhelyettesítő, mely infláció- és kamatmentes. 1 suska 15 forintnak felel meg. Minden csereberét egy Suska füzetben vezetnek.