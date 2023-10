A Paul Lechner utcai telephely bővítésének alapkövét január 30-án tették le. A vállalkozás hat éve működik a jelenlegi telephelyén. A két csarnok a gyártási folyamatok felosztását teszi lehetővé, melyben hangsúlyos szerepet kap a digitalizáció és az automatizáció. Az egyik csarnok a hatékony, tiszta üzemű végszereldei összeszerelésre nyújt lehetőséget. A másik egység a dinamikusan fejlődő szerviz üzletágat szolgálja majd.

A szerviz eddig nem ideális körülmények között, az üzemtéren belül működött. A beruházással így a komplex vevőkiszolgálást is fejlesztik. Egy 50 kilowatt teljesítményű napelempark is a fejlesztés része. Ezzel a vállalat energiaigényének 20 százalékát fedezik. A pályázat tartalmazott forrást kutatás-fejlesztésére, amiből egy nagyteljesítményű őrlőmű kifejlesztését végezték el, aminek hasznát a takarmánygyártó üzemek élvezhetik. Ennek gyártása a végstádiumban van. Termelőeszközök beszerzésére is tartalmazott forrást a pályázat, ezekkel a darabolás-, hegesztés- és a szereléstechnológiát javítják.

Az Abraziv Kft. megrendelői köre az összeméréssel, keveréssel és darabosítással foglalkozó gazdasági társaságok, elsősorban takarmány- és tápanyaggyártó üzemek. A cég tevékenysége ezzel kapcsolatban az egyedi gépek telepítésétől a teljes technológiai vonalak kialakításán keresztül akár komplett gyártó- és keverőüzemek tervezéséig és kivitelezéséig terjed.

A másik terület, melyre az Abrazív Kft. fő tevékenységként tekint, az az ipari mechanikus fémfelület-tisztítás, különböző felülettisztító berendezések fejlesztése és gyártása. Ennek keretében a társaság különböző szemcseszórókat fejleszt és gyárt, főleg fémmegmunkálással foglalkozó partnerei részére, jellemzően egyedi megrendelésre. A technológia lényege, hogy a berendezés nagy sebességgel, felhasználási céltól függően, apró fémes vagy nemfémes szemcséket ütköztet a tisztítandó felületre, így távolítva el a szennyeződést róla. Az így kapott fémtiszta felület már hegeszthető, felületkezelhető, azaz megmunkálásra alkalmas.

Minőség, határidő, elégedettség

Turák József ügyvezető köszöntőjében kiemelte, hogy annak a cégnek, mely termeléssel, gépgyártással és szolgáltatás-értékesítéssel foglalkozik, kiváló minőségben és határidőre kell leszállítani termékeit, mindezt mindkét fél megelégedésére szolgáló áron. A beruházás ezt a három kulcsfontosságú szempont betartását segíti.

Mondik Zsolt ügyvezető köszöntőjében ismertette a beruházás részleteit, kiemelve, hogy az az export hányadot is növelheti. Jelenleg mintegy 25 százalékban gyártanak külföldi piacra, és 75 százalékban belföldre. Ezt az arányt szeretnék megfordítani, régiós szereplővé előrelépve. A fejlesztéssel olyan felkészültségi fokot ért el a vállalkozás, amivel a nyugat-európai szereplők méltó versenytársa lesznek.