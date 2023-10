A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a bugaci önkormányzat keresi a forrást és a lehetőséget egy további, harmadik ütem megvalósítására is, amelynek keretében az eredeti teljes turisztikai koncepció megvalósulhat. Így például egy olyan parkoló, kemping, amely lakókocsikat is tud fogadni. Ehhez épülne egy kiszolgáló épület mosdókkal, konyhával és egy kerékpárszerviz a kerékpárral érkezőknek. Ez a kiszolgáló épület lesz hivatott a nagyobb rendezvények kiszolgálására is. A tervek között szerepel még egy játszótér és egy kilátó építése is. A harmadik ütemben valósul meg a szentek útja és az ásatás is végleges formát kap.