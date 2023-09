A Bácskai Zene és Tánc Egyesület néptáncosai vidám táncot roptak az elkészült új úton, majd következtek a köszöntők. Zsigó Róbert beszédében hangsúlyozta: amit vállalunk azt teljesíteni szoktuk. A mostani átadás egy folyamat része, amely akkor indult el amikor 2019 előtt amikor felújítottuk a Bácsborsód és Katymár közötti, nagyjából kilenc kilométeres hosszú utat, majd a következő lépésben ahol az az út becsatlakozott Katymáron Madaras felé elindultunk és felújítottunk egy szakaszt. Most ahol vagyunk ez egy újabb három kilométeres szakasznak a felújítása, ami nagyjából 190 millió forintba került. A folyamat nem ér véget, a tervünk az, hogy ezt az utat a lehetőségeinkhez mérten egészen a bácsalmási bekötőútig megépítjük. Nem egy átlagos átadó a mai, abban a tekintetben, hogy sikerült felújítani az utat, nem volt ez természetes, hiszen a szomszédban mégiscsak háború dúl és ennek következtében kialakult gazdasági nehézségek nehezítik az ilyen jellegű munkát. Minden olyan fejlesztésnek, amit sikerül megvalósítani még inkább örülni kell – fogalmazott a képviselő.

– Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb feladata az volt, hogy fejlessze a településeket, leginkább a kis településeket, tesszük ezt azért, hogy a kis településen élők is megfelelő körülmények között tudják igénybe venni az állam, illetve az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat. Madarason, Katymáron is nagyon sok olyan fejlesztést nyertek el és valósítottak meg, ami ezt célozza – tette hozzá a képviselő, végül megköszönte mindenki munkáját akinek része van abban, hogy átadhatják az utat. Továbbá kifejezte reményét, hogy az elkövetkezendő időszakban is lesz erejük, össze tudnak fogni, és segítséget is kapnak azért, hogy az útfelújítást folytatni tudják. Zsigó Róbert hangsúlyozta, hogy ebben a munkában is számíthatnak a segítségére.