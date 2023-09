A Bocskai utcai óvoda 40 évvel ezelőtt épült, régi álom valósult meg a nagyszabású felújításával. A nyolc csoportszobás, 191 gyermeket nevelő óvoda átadó és megáldó ünnepségen Bibokné Katona Judit tagintézmény-vezető köszöntötte elsőként a vendégeket, majd dr. Szabó Ildikó, a Petőfi Sándor Katolikus Iskola és Óvoda igazgatónője szólt részletesen a tagintézményük korszerűsítésről.

2022 első napjaiban kapták meg a jó hírt az állami támogatásról, miszerint az érseki hivatal közvetítésével 477 millió forintot ítéltek meg számukra a felújítási munkálatokra. Mindezt a fenntartó, Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye további 100 millió forinttal egészítette ki. Kecskemét város önkormányzata pedig ingyenesen biztosította az óvodások elhelyezését a város más intézményeiben a munkálatok idejére.

A felújítást a lajosmizsei GOMÉP Kft. végezte el, a terveket Katkics Tamás építész, a megyei építész kamara elnöke készítette. Az építési munkálatok tavaly ősszel kezdődtek el, és az idei nyár közepére készültek el.

Dr. Szabó Ildikó elmondta: a felújítás során voltak nehézségek, kihívások, de az Úr segítségével sikerült mindent megoldaniuk. Így ma egy 21. századi elvárásoknak mindenben megfelelő intézményben fogadhatják reggelenként a kicsiket.

Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Hangsúlyozta az elmúlt 10-12 évben óriási változások történtek az óvodák terén is. A tervezők és az építészek remek csodákat alkottak. Jó példa erre a most átadott Bocskai utcai óvoda is. Szükség is van ezen korszerűsítésekre, hiszen köszönhetően a kormány intézkedéseinek, támogatási rendszerének jelentősen megnőtt a gyerekek száma, sőt az abortuszok száma is felére csökkent. 67 milliárdot fordítottak eddig 120 intézmény fejlesztésére, ebből 50 újonnan épült, 70-et pedig – mint a Bocskai utcait is – korszerűsítették. Ráadásul Kecskeméten két másik egyházi fenntartású óvoda is megújul. Az államtitkár hozzátette: a Nagytemplom felújítása is hamarosan elkészül, melynek gyönyörű tornyát már sokan csodálják nemcsak Kecskeméten. Külön köszönetét fejezte ki, hogy a város ingyenesen biztosította a férőhelyeket az ovisoknak a munkálatok idejére.

Kecskemét önkormányzata részéről Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a város jelmondatával kezdte beszédét, miszerint „Sem magasság, sem mélység nem rettent”. Idézte fel, hiszen ezen felújítás során is sok nehézséggel kellett olykor szembenézni, de megérte, az eredmény gyönyörű lett. Úgy vélekedett, valaki biztosan felettük állt és mindig segített. Beszéde végén Kecskemét színes kecske kabalaállatkáiból adott át egy kosárra valót Bibokné Katona Judit tag-intézményvezetőnek.

Az ünnepség az óvodások és óvodapedagógusok vidám, zenés műsorával folytatódott. Ezt követően dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye érseke megáldotta az épület, és átvágták a nemzeti színű szalagot.