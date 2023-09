A garázsvásár több szempontból is jó kezdeményezés, hiszen egyrészt azokkal a holmikkal kereshetünk pénz, amikre nekünk már nincsen szükségünk, de másnak értékes lehet. Másrészt közösségkovácsoló hatása is van, hiszen a garázsajtókkal együtt az emberek is megnyílnak és segítik egymást. Az első garázsvásárt 2009 környékén tartották, az Ifjúsági Otthon Zöld Ernyő projektjének keretein belül. Ma már a kecskeméti SZILVA ’Szívvel a Vacsiközért’ Egyesület szervezésében nyolcadik alkalommal tarthatták meg ezt a népszerű kezdeményezét szombaton és vasárnap is a városrészben.

A Vacsi köz számos házszáma alatt bukkanhattunk szeptember második hétvégéjén értékes portékákra. Többnyire ruhákat, szerszámokat, gyerekjátékokat árultak a városrész lakói, de akadtak olyanok is, akik szinte az egész házat kipakolták, egyfajta lomtalanításba kezdtek, kellemest a hasznossal alapon. Mi is elindultunk a vasárnapi ebéd után egy kecskeméti kincskeresésre, kezdve a Dráva utcában, a Kalász utcán át, egészen a Talfája közig, de ez csak néhány példa volt a több, mint 20 állomás közül. Az árusok közvetlenek és kedvesek voltak, és örültek, ha az értékeik új gazdára találtak. A legnépszerűbb kategóriába határozottan a gyerekjátékok tartoztak, amiket szinte azonnal elkapkodtak, de a ruhadaraboknak és a kristályoknak, porcelánoknak, kisebb bútoroknak is nagy sikere volt.